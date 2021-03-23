新冠疫苗│提供誘因鼓勵接種？　林鄭：保護自己就是最大誘因

撰文： 羅家晴 翟睿敏 林劍 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-23 12:17

行政長官林鄭月娥昨日率領多名司局長，在添馬政府總部接種第二劑科興疫苗。公務員事務局局長聶德權表示，若之後有針對打疫苗的便利措施，市民要在接種第二劑疫苗後14天才符合資格。 林鄭月娥今早（23日）出席行政會議前見記者，被問到會否提供誘因如放寬措施，鼓耎尸更多市民接種。她說，坅有36萬名市民己接種疫苗，佔合適接種人士的6分之1，形容情況「不算差」，又指打疫苗的最大誘因，就是保護自己，令自己的免疫能力提升。

至今36萬名市民接種 佔合適接種人士6分1

疫苗接種近期成為社會話題，今早有記者問特首林鄭月娥，現時只有36萬名市民接種疫苗，港府會否向市民提供何誘因？林鄭回應稱，現時已有36萬名市民接種第一劑疫苗，要令疫苗起保護作用，應該要接種第二劑。她稱36萬名市民佔合適接種人士的百分之六，認為不算差，但強調可以做得更好。

林鄭表示，打疫苗的最大誘因就是保護自己，令自己的免疫能力提升。她引述終審法院非常任法官包致金指，他雖然年紀大，但接種疫苗同時要保護家人。她又指，若其他地方同意就接種疫苗產生免疫力後作安排，政府一定會研究和爭取。

行政長官林鄭月娥昨日率領多名司局長，在添馬政府總部接種第二劑科興疫苗。（資料圖片／張浩維攝）

若有更多劑量到港 樂意向所有公眾開放疫苗接種

記者問到何時開放30歲以下人士接種疫苗。林鄭重申，香港相對其他地方已較為幸運，有頗充足的疫苗供應，目前有250萬劑已運抵疫苗，第三批疫苗亦將抵港；香港18歲以上人士共650萬，目前已向當中550萬人開放疫苗接種，政府會密切監察疫苗的接種情況，若有更多劑量到港，樂意向所有公眾開放疫苗接種。

10餘個案抵港14日後才確診 未是時間縮短隔離日子

香港現時要求海外抵港人士隔離21日，會否對香港經濟造成衝擊？林鄭指出有10多宗個案，均是抵港人士在14日後才確診；明白21日隔離政策對商務旅客等都帶來很大壓力，但要有足夠的防禦措施，防止外來人士將病毒帶入社區，才可以考慮縮短隔離日子。

接種第二針後工作至很晚 籲客觀科學化看接種

至於接種疫苗後的情況，林鄭重申沒有問題，昨日亦工作至很晚，今日回答問題亦沒有問題，希望大家客觀科學化看整件事事，現時需要各位市民接種疫苗，盡快建立防疫屏障。