鴨脷洲熟食中心翻新保留老字號　郭偉强、陳榮恩拜師學整「西多」

有「港版築地」之稱的鴨脷洲熟食中心自去年8月關閉翻新後，昨日（9日）重開。工聯會南區區議員陳榮恩及前立法會議員郭偉强到場參觀。陳榮恩表示高興食環署接納意見，保留熟食中心的圓枱及流動椅子，融入南區特色海洋背景牆身圖案，希望翻新後環境更佳的熟食中心除了能讓街坊品嚐美食外，亦能吸引外區的客人來到這嶄新環境，感受地道的港式大排檔小炒，促進南區的經濟發展。



鴨脷洲熟食中心自去年8月關閉翻新後，昨日（9日）重開。工聯會南區區議員陳榮恩及前立法會議員郭偉强參觀。

鴨脷洲熟食中心自去年8月關閉翻新後，昨日（9日）重開。工聯會南區區議員陳榮恩及前立法會議員郭偉强參觀。

去年翻新鴨脷洲熟食中心前，陳榮恩收到檔主的意見後，向食環署提出希望保留圓枱、流動椅子等，以維持地道「大牌檔」感覺特色。同時，陳榮恩與郭偉强參考香港仔街市及南朗山道熟食市場的翻新經驗，亦在區議會及立法會內外爭取鴨脷洲熟食中心翻新保留港式熟食中心地道傳統，讓食客能感受「大牌檔」風味感覺，同時吸引消費。

鴨脷洲熟食中心自去年8月關閉翻新後，昨日（9日）重開。工聯會南區區議員陳榮恩及前立法會議員郭偉强參觀。

鴨脷洲熟食中心自去年8月關閉翻新後，昨日（9日）重開。工聯會南區區議員陳榮恩及前立法會議員郭偉强參觀。

鴨脷洲熟食中心開業第一日，本身為南區居民的陳榮恩，聯同郭偉强率先到熟食中心了解完工後狀況，檢視爭取成果。當天陳榮恩與郭偉强特別光顧開業逾70年歷史的老字號「陳新記」，並在街市大樓購買新鮮生猛海鮮，到「陳新記」加工。

鴨脷洲熟食中心自去年8月關閉翻新後，昨日（9日）重開。工聯會南區區議員陳榮恩及前立法會議員郭偉强參觀。

二人分別品嚐了清蒸石蚌、蒜蓉粉絲蒸元貝、豉油王墨汁魷魚筒、椒鹽魚蛋、一口西多及招牌三寶等。陳榮恩更走入廚房向師傅「拜師」，學整「一口西多」，體驗水吧及廚房的工作。

鴨脷洲熟食中心自去年8月關閉翻新後，昨日（9日）重開。工聯會南區區議員陳榮恩及前立法會議員郭偉强參觀。

陳榮恩與郭偉强亦向「陳新記」東主了解營商情況，對方表示鴨脷洲熟食中心是「活生生」的南區歷史見證，中心經歷翻新後，圓枱及老店特色依然保存，嶄新環境但味道不變，還有濃濃的人情味，希望能有更多的食客到臨品嚐。

陳榮恩表示，希望未來的政府街市及熟食中心規劃設計及翻新時，需要更加人性化處理各種工程，加添及保留香港本地及地區特色風貌，同時亦盼鴨脷洲熟食中心翻新後，能帶動街市的營業額，吸引本地外區居民及遊客前來光顧，令南區地區特色體驗促進地區經濟發展，做到「無處不旅遊」。