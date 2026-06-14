香港五年規劃｜陳茂波：人工智能打下基礎 　盼更多優質就業機會

香港五年規劃明天（15日）起展開公眾諮詢，為期兩個月。財政司司長陳茂波表示不僅是為經濟發展動能更大、科技應用更好，更是為社會有更普惠包容的發展、市民有更多的優質就業和更美好的生活。



財政司司長陳茂波。（陳茂波網誌）

陳茂波本周將出發前往上海和南京，在上海參與陸家嘴金融論壇，探討滬港金融進一步的協同發展，並推動落實更多具體的互惠合作；同時也會到南京參訪創科企業，加強兩地的創科交流合作和金融賦能。

財政司司陳茂波。（財政司長網誌）

他在網誌表示，「AI+」和「金融+」是兩個值得深入探討的策略方向，形容AI不單是創科產業，亦對提升千行百業的競爭力起着關鍵作用。對於貿易，它可以結合商業數據提升貿易融資效率；對於金融，它可以加強數據分析、風險管理和客戶服務。「金融+」則意味着用好香港全鏈條的籌融資功能，包括建設更完善的耐心資本體系，為前沿科技企業注入發展動力。他期望公眾對如何改善並加強這些工作發表意見。

財政司司長陳茂波在「十五五」規劃與香港的新機遇高峰論壇致辭。（陳茂波網誌）

此外，在「人工智能+」方面，陳茂波表示香港通過建設算力基建、支持前沿研究、鼓勵產業應用、匯聚高端人才、建立全鏈條資金鏈等打下堅實基礎。接下來的問題是：如何讓這些技術和資金，進一步在港扎根、擴大規模、創造更多優質就業機會？產業空間的佈局，如何更好回應不同階段企業的需要，包括從研發、初創到成熟擴展的階段？如何進一步提升市民的AI素養，讓大眾更懂得用、喜歡用和用得好人工智能？他說解決這些問題需要聆聽業界、投資界、研發機構、學術界和持份者的聲音。