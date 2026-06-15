前副警務處長袁旭健接任食環署長　首公開招聘由非首長公務員出任

政府今日（15日）公布，經公開及內部招聘後，警務處前副處長（行動）袁旭健將於明日（16日）接替吳文傑出任食物環境衞生署署長。袁旭健月薪287,990元至296,535元。



袁旭健出任食環署署長。

袁旭健。（廖雁雄攝）

楊何蓓茵：袁旭健執法經驗豐富 繼續推動食環署改革

對於袁旭健的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，他擁有豐富的公共行政及執法經驗，並具備出色的領導及管理才能，指深信在袁旭健的領導下，食環署將繼續推動改革，秉持創新與卓越的精神，提供公共服務、執行監管工作及應對未來的挑戰。

袁旭健於1986年加入政府，曾出任警隊內多個不同職位。他於2021年8月至2023年8月期間出任警務處副處長（行動），並於2023年11月獲委聘為食物環境衞生署顧問，為期一年。

袁旭健將於明日（16日）履新，接替吳文傑出任食物環境衞生署署長。（廖雁雄攝）

食環署長招聘條件：能處理政治敏感議題 推動組織改革

政府指，環境及生態局在今年2月就食物環境衞生署署長職位公開及內部招聘，按既定程序遴選後，袁旭健被評選為最合適人選。食環署去年為食肆新增冒犯國安釘牌規定，根據署長的聘用條件是能處理政治敏感議題，推動組織改革。

連同同步公開招聘、由原新聞統籌專員謝振中出任的新聞處處長，兩個由首長級甲級政務官出任的高官崗位，將出身警隊。據《香港01》了解，今次公開招聘，是政府改革公務員工作的一部分。

楊永杰。（直播截圖）

楊永杰：袁旭健退休後擔任食環署顧問 免卻適應期

立法會食物安全及環境衞生事務委員會副主席楊永杰表示，展現政府銳意革新、廣納賢才的決心，為公務員體系注入新動力。他說公開招聘既能吸納各界有能之士，也反映政府務實地為特定職位尋找最合適人選，而非拘泥於傳統框架，政府持這種開放態度，正是提升治理能力和公共服務水平的關鍵所在。他說袁旭健退休後已擔任食環署顧問，對部門運作和可提升空間相當熟悉，能迅速展開工作、免卻適應期，讓改革即時實施。