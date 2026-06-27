周浩鼎帶隊飛巴黎政治學院錄取學生來港實習　望協助講好中國故事

民建聯聯絡拓展委員會今日（27日）舉辦「Vibe HK 夢啟香江 職見未來」啟動禮，民建聯副主席、聯絡拓展委員會主席周浩鼎表示，去年他率領民建聯代表團訪問法國巴黎，在巴黎政治學院和當地的學生交流，得悉當地的學生對香港及內地感到興趣。今次實習計劃，是在當時的訪問中達成的共識，並經過一年的耕耘及準備，巴黎政治學院方面的大力支持下成事。



出席的包括外交部駐港特派員公署副特派員張長偉、立法會主席李慧琼、教育局副局長施俊輝、民建聯主席陳克勤、民建聯副主席周浩鼎、機場管理局財務執行總監李沛鏗、機場管理局助理總經理(公共事務及社區關係) 蕭錦行、香港賽馬會人才管理及組織革新部主管戴共天、香港賽馬會公共事務部主管(企業及慈善傳訊) 陳文端、Hugues Sanoner, France Hong Kong Business Association 及 巴黎政治大學（Sciences Po）校友會香港分部副主席鍾小鋒 及 8名實習生。

民建聯聯絡拓展委員會主席周浩鼎率領代表團，去年訪問法國巴黎，參訪巴黎政治大學後，便籌備在本年暑假期間6至8月為該校學生提供香港工作體驗的機會。民建聯與支持機構機場管理局、賽馬會經多輪面試及篩選後，錄取該校8名學生來港參加。活動期望讓他們認識本港真實的社會面貌，提升對中華文化的認識，協助講好中國故事。

周浩鼎表示8名實習生，分別有4位在香港賽馬會實習、4位在機管局實習。當中，4名學生在今早向在場人士分享他們對香港的感受，他們部分是首次到訪亞洲，香港成為他們人生在亞洲的第一站。而他們愛上香港，還包括因為欣賞了香港的王家衛電影，亦有為香港的國際機場慕名而來，亦有期待了解香港的賽馬產業。到埗之初，周浩鼎已帶他們品嚐了石鍋魚及蒸魚等中國傳統美食，部分亦表示希望將來畢業後有機會來香港工作。

立法會主席李慧琼歡迎今次法國實習生來香港參加民建聯的實習計劃，從而認識香港及祖國內地。她又歡迎學生到訪立法會，了解香港立法會的運作，相信他們會在香港兩個月的實習時間，親身體驗香港各種特色，包括美食，傳統中華文化，東西文化交匯等。她亦鼓勵他們可以嘗試香港的蛋撻，坐渡海小輪，行山遠足。

施俊輝致辭指此計劃充分展現了社區力量與政府政策相輔相成，共同講好中國及香港故事。他續指，特區政府正致力將香港發展為國際專上教育樞紐，透過「留學香港」品牌推動全球學術交流。他寄語學生全情投入，融入社區，親身感受「一國兩制」下中西文化交匯的特色。施俊輝更主動邀請8名實習生稍後到其教育局辦公室進行交流，希望向他們介紹香港的獨特優勢。

民建聯主席陳克勤表示，去年民建聯出訪法國巴黎成果豐碩，經過一年時間的耕耘，落實了今次法國實習學生在港的暑期實習計劃。他也感謝巴黎政治學院的全力協助，讓今次計劃能夠成事。陳克勤亦特別感謝香港機管局及香港賽馬會，能作為支持單位提供實習崗位，令這批法國學生能能擴闊視野。陳克勤亦感謝贊助商晉景新能，贊助今次整個項目。民建聯聯通世界工作是聚焦的方向之一，未來必定繼續努力不懈，期望協助香港發揮背靠祖國，聯通世界的作用。陳克勤亦期望，8名實習生完成計劃後，將來成為說好中國故事，說好香港故事的大使。

巴黎政治大學校友會亞洲分部主席 Dominique Getrey 視頻發言中表示，雖然他現身處法國，但亦透過視頻感謝香港進行是次別具意義的活動，亦感謝特區政府在處理他們的工作簽證等安排上非常配合，他有幸參與其中，亦寄語8名學生盡量把握今次在香港的機會，了解香港之餘，亦瞭解中國全國，因為香港正是進入中國內地的大門 （Gateway to China）

機場管理局財務執行總監李沛鏗表示，非常榮幸能夠參與及支持民建聯舉辦的法國學生實習計劃。香港國際機場作為全球最繁忙的機場之一，亦提供世界一流機場服務。機管局除為實習生提供機場運作的實習工作經驗外，亦了解他們的居住需要。機管局為香港國際航空學院學員提供的住宿空間「飛悅居」，亦能夠為實習生提供切合需要的住宿服務，照顧他們的需要。

賽馬會人才管理及組織革新部主管戴共天表示，馬會很高興參與是次實習計劃，並接待四位巴黎政治大學學生擔任暑期實習生。他指出馬會作為致力建設更美好社會的世界級體育及娛樂機構，是全港最大的單一納稅機構，也是香港主要僱主之一，其慈善信託基金是世界前列的慈善捐助機構。戴先生續稱，他期望這段寶貴的實習旅程能夠讓實習生們了解馬會的廣泛業務運作，同時有助他們感受於香港這國際城市中工作的活力，從中培養跨文化溝通能力、應變力及韌性，並建立有意義的國際聯繫。

周浩鼎亦帶領8名實習生參觀立法會大樓，並為他們詳細介紹香港的政制發展、立法會的歷史沿革及建築特色。學生們對會議廳及各項議事設施表現出濃厚興趣，並對香港在「一國兩制」下的獨特政治體制有了更深入的認識。

啟動禮結束後，學生與主禮嘉賓及企業代表互動，了解行業前景，充分展現了是次計劃促進國際交流與相互理解的深層意義。民建聯其他代表包括立法會議員植潔鈴、郭芙蓉，常務委員顏汶羽，以及執行委員施永泰、蕭煒忠、劉天正、葉亦楠、唐楚軒亦一同列席交流。