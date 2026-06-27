消防處長楊恩健赴講座教防火：期望救人自救種子撒播每個角落

慈善機構「心中有晴」聯同消防處今日（27日）舉辦消防安全專題講座，逾百名市民學習防火及應急知識。連同今年 4 月的首場消防安全講座，系列活動累計超過 300 名市民參與。消防處處長楊恩健致辭時表示期望藉活動將「救人自救」的種子進一步撒播至深水埗社區每一個角落。



他指深水埗人口密集，既有大型屋苑、公營房屋，亦有不少舊式樓宇，處方積極推動社區消防安全教育及應急準備工作，讓市民防患未然。他期望市民保持走火通道暢通、確保消防裝置運作正常，未來將加強社區消防安全教育。



慈善機構「心中有晴」聯同消防處今日（27日）舉辦消防安全專題講座，逾百名市民學習防火及應急知識。

去年樓宇火警達 2,000 宗，今年至今，各區都曾發生多宗致命火警。活動上，消防處人員透過生動有趣的話劇及實地示範，向市民講解基本防火知識、家居常見火警風險及正確逃生方法，並詳細介紹「防火三寶」，包括滅火筒、滅火氈及獨立火警偵測器的功能及使用技巧，以及防煙頭套的正確佩戴方法；消防處救護人員則運用簡單易記的口訣，讓市民輕鬆掌握 AED 機的操作步驟

出席的保安局副秘書長莫君虞指深水埗仍有不少舊式樓宇，需要提升居民防火意識，將防火知識融入日常生活，並鼓勵市民將所學帶回社區，與家人及鄰里分享。他又表示，保安局正聯同消防處檢討及修訂《消防條例》，期望進一步提升香港整體消防安全水平。

慈善機構「心中有晴」聯同消防處今日（27日）舉辦消防安全專題講座，逾百名市民學習防火及應急知識。

「心中有晴」 主席高永文致辭時表示，期望大家重視國家安全、香港安全，也不忘每個家庭自己的家居安全，因為意外和災害是無法預測，每個人都應時刻裝備自己，掌握基本的預防及應急自救知識。他感謝消防處及各合作夥伴透過多元、生動及互動的方式推廣消防安全教育，讓市民更容易理解和吸收相關知識，期望參加者能學以致用外，亦能將所學帶回家庭及社區，將消防安全意識進一步推廣開去，他感謝各贊助機構及善心人士支持活動，為推動消防安全教育提供寶貴資源。

參與活動的包括立法會議員鄭泳舜、陳凱欣、吳英鵬、深水埗民政事務專員王浩宇、深水埗居民聯會理事長陳偉明、深水埗區防火委員會主席吳騰、深水埗區區議員黃頌良、鍾婧薇、香港工業總會名譽會長郭振華、又一村關愛隊隊長李漢雄、深水埗文藝協會主席郭美華等。