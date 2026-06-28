李家超：北都、河套不再是一紙藍圖　「乘勢而上」是施政方向

行政長官李家超任期踏入最後一年，一如以往在社交平台發布影片，總結過去施政成果，以及未來發展方向。他談及北部都會區、河套合作區已不再是一紙藍圖，其中河套是香港連接內地與國際的世界級科技創新樞紐，北都是香港經濟發展的新引擎，已陸續進入收成期。



他以港澳辦主任夏寶龍早前參觀的河套港深創科園區為例，第二期發展正全速推進，過程中可以遇到困難，但要堅定改革的步伐去克服，形容「深耕細作」是態度，「乘勢而上」是方向，只要有態度、有方向，香港就有更好出路。



6月28日，李家超在社交平台上載早前到訪河套香港園區的影片，指治理香港要深耕細作，同時亦要不斷改革創新。（李家超FB）

李家超在社交平台上載早前到訪河套的影片，指治理香港要深耕細作，同時亦要不斷改革創新。他以河套香港園區為例，各項工程全速推進，開園半年已有近百間企業陸續進駐，不少均以香港作總部，利用園區作平台大展拳腳。

河套是香港連接內地與國際的世界級科技創新樞紐，北部都會區更是香港經濟發展的新引擎，已陸續進入收成期，不再只是一紙藍圖。 李家超

6月28日，李家超在社交平台上載早前到訪河套香港園區的影片，指治理香港要深耕細作，同時亦要不斷改革創新。（李家超FB）

隨著河套香港園區第一期大樓已陸續落成，第二期亦正全速推進。他說一個社會的發展，過程中可能面對挑戰、困難，甚至考驗，但香港從來不怕挑戰，更會堅定改革的步伐，克服困難。

6月28日，李家超在社交平台上載早前到訪河套香港園區的影片，指治理香港要深耕細作，同時亦要不斷改革創新。（李家超FB）

「深耕細作」是態度，「乘勢而上」是方向；有態度、有方向，香港就有更好出路。 李家超

6月28日，李家超在社交平台上載早前到訪河套香港園區的影片，指治理香港要深耕細作，同時亦要不斷改革創新。（李家超FB）

李家超指，從「深耕細作」的堅持，到「乘勢而上」的決心，香港始終在國家發展大局中找準定位，在國際舞台上彰顯獨特優勢，相信只要齊心協力、把握機遇，主動融入和服務國家發展大局，香港必定再創高峰。