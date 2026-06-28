海事處長王世發：深海網箱養殖降極端天氣損害　科技為漁業拓出路

為對接國家「十五五」規劃及海洋強國發展戰略，漁業團體聯同多間本地及內地公司今日（28日）成立香港國際海洋創科中心。海事處處長王世發表示，傳統漁業的捕撈作業艱苦且依賴密集人力，面對氣候變化、人力短缺及海洋資源減少等挑戰，業界必須轉型升級。



他說，隨着大數據、無人機及水質監測等科技應用，現代養殖已可遠程管理與精準分析，如現代化示範場及深海網箱養殖技術，能大幅降低極端天氣的損害風險。他相信科技可為漁業開拓出路，亦能吸引年輕一代投身行業，讓漁業得以代代延續。



民建聯漁農界議員陳博智表示，香港海洋經濟發展需要更多具實力及國際視野的平台，促進海洋科技創新與產業合作。他期望中心充分發揮橋樑角色，推動漁農業升級轉型、促進科技成果應用，進一步提升香港海洋產業的競爭力。他鼓勵漁民擁抱改變、對接科技，青年一代無懼變化，積極學習，未來將攜手加強系統培訓，吸引新血入行，共同推動行業可持續發展。

發起香港國際海洋創科中心的包括海天通路（香港）科技有限公司、香港漁農智造有限公司、香港漁民漁業發展協會、廣州航海學院、中船無錫海鷹（加科）海洋技術有限公司、廣東梁氏水產種業有限公司、Hong，Kong，Star，Foodstuff，Trading，LLC及領渢資本管理有限公司。