12間青島企業獲香港優質認證　梁振英晤青島政協洽經貿合作

香港認證中心去年與青島市產品品質檢驗研究院簽約合作，就標準及品質設立跨境認證的制度，首批12間青島企業共19項產品獲青島檢驗、香港認證，證書頒授儀式今日（30日）舉行，全國政協副主席梁振英、立法會議員姚祖輝、廠商會會長盧金榮等人亦有出席，並與青島市政協黨組成員會面，討論加強兩地經貿合作。



香港認證中心去年與青島市產品品質檢驗研究院簽約合作，就標準及品質設立跨境認證的制度，首批12間青島企業共19項產品獲青島檢驗、香港認證，證書頒授儀式今日（30日）舉行。（呂婉盈攝）

香港認證中心去年與青島市產品品質檢驗研究院簽約合作，就標準及品質設立跨境認證的制度，首批12間青島企業共19項產品獲青島檢驗、香港認證，證書頒授儀式今日（30日）舉行。圖為梁振英。（呂婉盈攝）

香港認證中心去年與青島市產品品質檢驗研究院簽約合作，就標準及品質設立跨境認證的制度，首批12間青島企業共19項產品獲青島檢驗、香港認證，證書頒授儀式今日（30日）舉行。圖為孟慶斌（呂婉盈攝）

12青島企業獲香港優質認證 孟慶斌：開拓香港及全球市場

獲香港優質認證的包括中醫藥、食品及特色產業的青島企業產品，青島市政協黨組書記及主席孟慶斌表示，企業能以此作為起點，與香港各方面優勢接軌，提升產品品質。他又指，兩地應合作擴闊檢測能力授權範圍，助青島企業拓展本港及全球國際市場。

香港認證中心去年與青島市產品品質檢驗研究院簽約合作，就標準及品質設立跨境認證的制度，首批12間青島企業共19項產品獲青島檢驗、香港認證，證書頒授儀式今日（30日）舉行。圖為丘毅（呂婉盈攝）

丘毅：香港擔任青島產品認證官融入國家發展大局

青港合作席會港方召集人、前中銀香港副董事長兼總裁丘毅則指，是次合作彰顯香港作為「超級聯繫人」、「超級增值人」的核心價值，同時能吸引內地企業落戶香港，並藉香港國際化平台「出海」、走向世界。他又表示，香港是國際貿易航運中心，又具備一國兩制下「背靠祖國」的獨特優勢，本港專業人士應視青島為發揮自身作用的「主戰場」。

香港認證中心去年與青島市產品品質檢驗研究院簽約合作，就標準及品質設立跨境認證的制度，首批12間青島企業共19項產品獲青島檢驗、香港認證，證書頒授儀式今日（30日）舉行。（呂婉盈攝）

丘毅續稱，香港願意為青島產品擔任「認證官」，以及成為青島企業的「國際化合夥人」，相信兩地合作能鞏固香港的港口地位及建立海事保險、海事仲裁和船舶融資等國際專業服務，助香港融入「十五五」規劃的國家發展大局。