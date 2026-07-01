回歸29周年｜啟德體育園升旗禮300人出席　會員免費派雪糕及凍飲

香港回歸29周年，啟德體育園今日（1日）舉行開幕以來首個慶祝七一回歸的升旗活動，近300人出席。啟德體育園行政總裁金民豪表示很高興與市民分享回歸29周年喜悅，體育園將全力支持特區政府編制第一個五年發展規劃，推動體育與盛事發展，深化『體育＋旅遊』及『盛事＋旅遊』協同效益，為香港注入更強動能。



香港回歸29周年，啟德體育園今日（1日）舉行開幕以來首個慶祝七一回歸的升旗活動，近300人出席。

大批市民一早到達，等候觀賞莊嚴的升旗儀式。香港青少年軍總會儀仗隊以整齊步伐，昂揚挺拔進場，保良局林文燦英文小學學生獻唱國歌，國旗與區旗徐徐升起。出席升旗禮的包括文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌、九龍城民政事務專員蔣志豪、中聯辦九龍工作部處長林金輝、周大福企業對外事務總監陸偉棋、啟德體育園行政總裁金民豪、副行政總裁湯錦偉，以及啟德體育園合作夥伴和體育界代表。

香港回歸29周年，啟德體育園今日（1日）舉行開幕以來首個慶祝七一回歸的升旗活動，近300人出席。

升旗儀式後，體育園於中央廣場設置多個免費運動體驗坊，包括劍擊、網球、空手道、排球及筋膜伸展棍，吸引大批市民一家大小踴躍參與。多位出席嘉賓及運動員亦親身與市民互動交流，一同體驗運動，現場氣氛熱烈。

香港回歸29周年，啟德體育園今日（1日）舉行開幕以來首個慶祝七一回歸的升旗活動，近300人出席。

有家長表示，特意帶同子女到場參與活動，既可一同慶祝回歸，亦讓小朋友接觸不同運動，寓教於樂。

有家長表示，特意帶同子女到場參與活動，既可一同慶祝回歸，亦讓小朋友接觸不同運動，寓教於樂。亦有市民指出，受惠於主場館停車場提供免費泊車優惠，以及啟德零售館推出「票尾優惠」活動，特意到場參與升旗儀式，並順道用餐及購物。

此外，體育園亦設置攤位，向已登記成為「啟德體育園之友」的會員免費派發雪糕及冰凍飲品，為會員送上夏日清涼，在熾熱氣氛中共享喜悅。