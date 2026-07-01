建黨105周年｜李民斌：有強大祖國作後盾　港才能從容應對各風險

慶祝中國共產黨成立105周年大會於7月1日上午在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人出席。習近平向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表重要講話。

東亞銀行聯席行政總裁、全國政協社會和法制委員會副主任李民斌稱，聆聽習近平主席在建黨105週年慶典上的重要講話，心情澎湃，感觸尤深。主席首次明確指出，促進香港、澳門長期繁榮穩定是中華民族偉大復興的內在要求，這既體現了中央對港澳同胞的深情牽掛，也為我們指明了前進方向。

他稱，自己最深刻的體會是：中國共產黨的領導，是「一國兩制」最穩固的基石。過去這些年，香港經歷了修例風波等不少風浪。從國安法實施，到完善選舉制度，香港實現了由亂到治的重大轉變，正在加快由治及興進程。如果沒有黨中央的堅強領導，香港不可能在這麼短的時間內恢復秩序、重拾生機。我始終堅信，「一國」是根，根深方能葉茂；「兩制」是葉，葉茂更需護根。新時代的港人，要秉持「接續奮鬥」的精神，摒棄「旁觀者」心態，將個人理想融入國家發展大局，主動對接粵港澳大灣區建設和國家「十五五」規劃，鞏固由治及興的良好態勢。

李民斌又稱，主席在講話中指出，我們為解決人類重大問題貢獻了中國智慧、中國方案、中國力量。黨領導的社會主義中國，被公認為世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。在百年未有之大變局下，中國不僅實現了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟，更為全球治理提供了發展、安全、文明、治理倡議，為世界和平與發展注入更多正能量，展現了大國的責任與擔當。

他續稱，香港作為高度開放的國際都市，面對外部環境的驚濤駭浪，正是因為有強大的祖國作後盾，我們才能從容應對各種風險挑戰，鞏固國際金融中心的穩固地位。未來，我們不僅要當國家發展的「受益者」，更要當國家參與全球治理的「參與者」：一方面發揮專業服務優勢，協助國家在綠色金融、數字經濟等領域參與國際標準制定，為國家參與全球經濟治理貢獻「香港智慧」；另一方面善用自身的國際傳播能力，講好中國故事、傳播和平發展理念，在國際輿論場中理直氣壯地駁斥不實言論，為國家維護國際公平正義貢獻「香港力量」。

李民斌補充，歷史已經證明，中國共產黨是香港繁榮穩定的守護者，也是為世界謀大同的引領者。未來終將證明，背靠祖國、面向世界的香港，必能在這場波瀾壯闊的民族復興偉業中，不斷作出新的香港貢獻！