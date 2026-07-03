黃錦輝辭職｜葉劉淑儀冀盡快補選　劉兆佳憂花公帑惹民意反彈

涉嫌在中大校園醉酒駕駛且不顧而去的選委界立法會議員黃錦輝今日（3日）宣布辭職。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為，黃錦輝辭職可避免進一步損害立法會形象，期望當局盡快安排補選；全國港澳研究會顧問劉兆佳則指立法會人手多，少一、兩名議員關係不大，擔心若花費公帑補選或機會引起民意反彈。



行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀。（香港01）

葉劉淑儀：黃錦輝處理手法不理想

黃錦輝早前涉「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」共4罪被警方拘捕。不過他未有即時向立法會監委會通報。葉劉淑儀直言，黃錦輝處理手法極不理想，事情拖延至此，社會輿論普遍對他頗不滿，認為其主動辭職較好，不會繼續影響立法會聲譽。

早前新民黨議員陳家珮逆線行車，引來不少批評。葉劉淑儀指，有陳家珮事件在前，奇怪黃錦輝竟然會那麼遲也不通報和交代，以及向社會道歉。她期望，兩次事件讓其他議員有所警惕，他們的私人行為一定要檢點。

5月6日，立法會議員陳家珮和主席李慧琼一同見記者。（夏家朗攝）

上屆立法會運作半年便因多名議員出任問責官員而需要補選，在同年12月進行。補選完結一個多星期之後，時任選委界議員黃元山又因出任特首政策組組長而辭職，但相關席位未再補選，令上屆立法會長達三年內只有89名議員。如今，第八屆立法會任期展開半年又再有議席出缺，葉劉淑儀認為，立法會補選規模不會太大，資源需求也不會很多，期望能盡快進行補選。

全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳對補選有保留 憂反中亂港分子乘機大造文章

全國港澳研究會顧問劉兆佳則表明對補選有保留。他認為，本屆特區政府任期餘下一年，而立法會人手多，即使少一、兩名議員亦關係不大，若因為有議員涉及官非而舉行補選，花費大量公帑，可能引發市民不滿，引發的政治不安或更大。他又稱，仍然有人不滿愛國者治港的政治新格局，倘若政府花錢補選，或讓反中亂港分子乘機大做文章。