葉劉撐香港搞卡牌經濟：問咗商經局好耐幾時有，好彩鍾培生做咗

商人鍾培生創辦的卡牌交易中心HKTCG今日（4日）開幕，包含多種動漫或球星卡牌，如Pokémon 、One Piece、遊戲王、數碼暴龍等。行政會議召集人葉劉淑儀，以及商務及經濟發展局副局長陳百里出席。葉劉淑儀致辭時表示知識產權交易中心是香港定位，卡牌是高增值產業鏈，涉及鑑定、包裝、零售等，笑言「我問咗你哋個局（商經局）好耐幾時有交易、貿易中心，咁依家好彩有Derek（鍾培生）做咗。」



商人鍾培生創辦的卡牌交易中心開幕，行政會議召集人葉劉淑儀、商務及經濟發展局副局長陳百里出席。（HKTCG）

商人鍾培生創辦的卡牌交易中心開幕，行政會議召集人葉劉淑儀、商務及經濟發展局副局長陳百里出席。（HKTCG）

商人鍾培生創辦的卡牌交易中心開幕，行政會議召集人葉劉淑儀、商務及經濟發展局副局長陳百里出席。（HKTCG）

商人鍾培生創辦的卡牌交易中心開幕，行政會議召集人葉劉淑儀、商務及經濟發展局副局長陳百里出席。

商人鍾培生創辦的卡牌交易中心開幕，行政會議召集人葉劉淑儀、商務及經濟發展局副局長陳百里出席。

葉劉淑儀出席開幕禮祝賀鍾培生創辦全球最大卡牌交易中心，順帶一提「請副局長嚟好啱㗎，因為商務經濟局係負責知識產權㗎嘛，係咪？」她隨即指，香港定位都是知識產權交易中心，「不過未見到你哋個局有啲咩貿易中心出嚟，但Derek（鍾培生）做咗囉」，解釋因卡牌是IP，可以是很高增值的產業，涉及鑑定、包裝、零售、旅遊產業，「我問咗你哋個局好耐幾時有交易貿易中心，咁依家好彩有Derek（鍾培生）做咗。」

商人鍾培生創辦的卡牌交易中心開幕，行政會議召集人葉劉淑儀、商務及經濟發展局副局長陳百里出席。

她說，鍾培生創業不久，將卡牌交易中心結合創意和文化元素，讓年輕人有更多發展機會，是新興產業，相信卡牌交易中心一定會生意興隆，吸引更多遊客，令到香港多一個交易中心。