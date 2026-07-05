油尖旺家長學院推正向教育　「初階」家長民政專員李家維讚有意義

由九龍社團聯會油尖旺地區委員會等成立的「油尖旺家長學院」，推行正向家庭教育課程，共88人參加全學年課程。油尖旺民政事務專員李家維表示，油尖旺家長學院過去一年在推動家長教育方面取得豐碩成果，形容課程內容專業吸引。他又分享自身作為一位「初階」家長的經歷與感受，認為油尖旺家長學院的家長教育能促進家庭和諧，意義非凡。



由九龍社團聯會油尖旺地區委員會等成立的「油尖旺家長學院」，推行正向家庭教育課程，共88人參加全學年課程。（油尖旺家長學院）

由九龍社團聯會油尖旺地區委員會等成立的「油尖旺家長學院」，推行正向家庭教育課程，共88人參加全學年課程。圖為創院院長楊子熙。（油尖旺家長學院）

本身是民建聯油尖旺委任區議員的創院院長楊子熙表示學院自2024年成立以來，秉持「正向教育」理念，全年開設20節專業課程及逾15場多元活動，涵蓋親子成長、文化科技與社區公益。透過各界協作，學院建立穩固社區紐帶，平台瀏覽量破萬，凝聚600名家長，並在線上全天候支援。

由九龍社團聯會油尖旺地區委員會等成立的「油尖旺家長學院」，推行正向家庭教育課程，共88人參加全學年課程。（油尖旺家長學院）

由九龍社團聯會油尖旺地區委員會等成立的「油尖旺家長學院」，推行正向家庭教育課程，共88人參加全學年課程。（油尖旺家長學院）

油尖旺家長學院第二屆院長勞佩儀指學院秉持「官、商、民、校、家」合作的協同發展模式，在油尖旺民政事務處、邵氏基金會及社會各界的攜手推動下，在油尖旺社區深耕正向家庭教育，為區內家庭構建專業且多元的家長成長平台。

由九龍社團聯會油尖旺地區委員會等成立的「油尖旺家長學院」，推行正向家庭教育課程，共88人參加全學年課程。（油尖旺家長學院）

學院為過去一年積極參與課程和活動家長頒發「金、銀、銅」的優秀學員獎項，並聘任一眾資深教育界領袖擔任顧問，如高寶齡、校長莫仲輝、莫鳳儀和張漪薇等。