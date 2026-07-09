北都｜甯漢豪提「15分鐘生活圈」規劃 　人均公共空間3.5平方米

立法會今日（9日）續會，建築、測量、都市規劃及園境界議員劉文君促政府推動綠色智慧城市，率先在北部都會區試行，多位議員關注網絡基建丶防洪治水措施以及如何建立「15分鐘生活圈」。發展局局長甯漢豪強調要建設智慧北部都會區，又指「15分鐘生活圈」其中一個重點是優質的生活環境和公共空間。政府目前提供公共空間的標準是人均2.7平方米；但在北都用的標準已提升至人均3.5平方米，會以這個標準去部署休憩空間，引入大量綠化、活化河道、建設藍綠網絡、預留通風廊等，令環境更舒暢。



新界北議員姚銘就智慧城市建設提出四項關鍵要素（立法會直播）

鄉郊流動網絡未全面覆蓋 姚銘倡政府牽頭興建數據基站

多名議員在會上就智慧城市建設提出多項具體建議，民建聯新界北議員姚銘提出網絡通訊基建。他指出，新界北及鄉郊地區因地勢廣闊，流動網絡未能全面覆蓋，隨着北都陸續有企業落戶和住宅入伙，對高速網絡的需求極為殷切，建議參考內地做法，由政府牽頭興建數據基站，再租予供應商營運。

新界北議員譚鎮國在會上發言（立法會直播）

新界北議員譚鎮國亦強調，智慧城市建設離不開完善的網絡基建。他建議政府透過監測大數據提出前瞻性城市管理，並在醫療、教育與社區服務全面引入人工智能和物聯網，改善資源分配。

甯漢豪會上表示「如果冇先進嘅網絡就係空談」，她強調即使現有的網絡覆蓋已超過99%的人口，但仍然不能自滿。政府會繼續推行通訊建設，提升全港網絡覆蓋和容量。

發展局局長甯漢豪（立法會直播）

姚銘提新界北「暴雨鑊鑊新鮮鑊鑊甘」

另外，姚銘指出新界北地形低窪，歷來是水浸重災區，該區市民一直飽受水浸困擾，他直言「只要一暴雨，新界北就有份，而且鑊鑊新鮮鑊鑊甘」。他促請北都興建蓄水池、改善河道及推動「海綿城市」的理念，強化防洪韌性，減少水浸情況。此外，他倡議推動文化創意和生態旅遊，建議興建大型綜合運動場及中型會展中心，利用口岸優勢發展「一展兩地」的跨境會展模式。

甯漢豪回覆指，除了提升防洪硬件基建，而且會建設「海綿城市」，並利用科技和人工智能，做到實時監測和預警。另外，政府將善用北都的生態資源，推動城鄉共融。政府早前已成立2億元「北都城鄉共融基金」先導計劃，有助活化和保護北都珍貴的人文及自然資源。發展局計劃今年陸續向立法會申請撥款。

地產及建造界議員黃浩明建應加強北部都會區接駁天水圍的運輸網絡（立法會直播）

議員倡議落實「15分鐘生活圈」

地產及建造界議員黃浩明關注「15分鐘生活圈」規劃，期望北都的發展能同步改善天水圍等現有社區。他指出，天水圍目前住宅多、職位少，導致大量居民需長途跨區工作。因此，他建議政府在構建北都新運輸網絡時，應加強與天水圍的交通接駁，縮短市民通勤距離，同時受惠北都帶來的就業機會。另外，姚銘亦提岀落實綠色岀行，實踐「15分鐘生活圈」。他批評現時新界北的單車徑網絡稀疏，而且接駁不連貫，公眾單車泊位嚴重不足，行人設施普遍欠缺，促請當局加快完善相關設施。

甯漢豪回應時表示，政府致力將北部都會區建設為綠色宜居的都會區，構建「15分鐘生活圈」是核心規劃概念。她指出，北都的休憩用地標準將由目前全港人均2.7平方米提升至3.5平方米。九個新發展區均規劃有鐵路或策略性公路直達，並設有完善的行人及單車徑網絡。

林偉全。（梁鵬威攝）

林偉全：不要再相信「交功課式」綠色認證

經民聯商界（第一）議員林偉全表示，智慧城市核心，從來不是叫市民捱苦，而是用最少資源，令人享受更高質素生活，形容這個原則一定要由北都開始。他說，如果連北都行舊區思維，只是將市區死結搬去新區綁多一次。

他呼籲建築要硬性指標——將被動式節能設計及全生命周期碳排標準，寫入招標條件，不要再相信「交功課式」綠色認證。第二，交通要跨界協同——在北都全面推動「北斗定位＋自動駕駛＋動態信號」示範走廊，主動與國家對接數據標準，建立大灣區首個智慧物流閉環。