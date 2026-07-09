北都｜甯漢豪提「15分鐘生活圈」規劃 人均公共空間3.5平方米
立法會今日（9日）續會，建築、測量、都市規劃及園境界議員劉文君促政府推動綠色智慧城市，率先在北部都會區試行，多位議員關注網絡基建丶防洪治水措施以及如何建立「15分鐘生活圈」。發展局局長甯漢豪強調要建設智慧北部都會區，又指「15分鐘生活圈」其中一個重點是優質的生活環境和公共空間。政府目前提供公共空間的標準是人均2.7平方米；但在北都用的標準已提升至人均3.5平方米，會以這個標準去部署休憩空間，引入大量綠化、活化河道、建設藍綠網絡、預留通風廊等，令環境更舒暢。
鄉郊流動網絡未全面覆蓋 姚銘倡政府牽頭興建數據基站
多名議員在會上就智慧城市建設提出多項具體建議，民建聯新界北議員姚銘提出網絡通訊基建。他指出，新界北及鄉郊地區因地勢廣闊，流動網絡未能全面覆蓋，隨着北都陸續有企業落戶和住宅入伙，對高速網絡的需求極為殷切，建議參考內地做法，由政府牽頭興建數據基站，再租予供應商營運。
新界北議員譚鎮國亦強調，智慧城市建設離不開完善的網絡基建。他建議政府透過監測大數據提出前瞻性城市管理，並在醫療、教育與社區服務全面引入人工智能和物聯網，改善資源分配。
甯漢豪會上表示「如果冇先進嘅網絡就係空談」，她強調即使現有的網絡覆蓋已超過99%的人口，但仍然不能自滿。政府會繼續推行通訊建設，提升全港網絡覆蓋和容量。
姚銘提新界北「暴雨鑊鑊新鮮鑊鑊甘」
另外，姚銘指出新界北地形低窪，歷來是水浸重災區，該區市民一直飽受水浸困擾，他直言「只要一暴雨，新界北就有份，而且鑊鑊新鮮鑊鑊甘」。他促請北都興建蓄水池、改善河道及推動「海綿城市」的理念，強化防洪韌性，減少水浸情況。此外，他倡議推動文化創意和生態旅遊，建議興建大型綜合運動場及中型會展中心，利用口岸優勢發展「一展兩地」的跨境會展模式。
甯漢豪回覆指，除了提升防洪硬件基建，而且會建設「海綿城市」，並利用科技和人工智能，做到實時監測和預警。另外，政府將善用北都的生態資源，推動城鄉共融。政府早前已成立2億元「北都城鄉共融基金」先導計劃，有助活化和保護北都珍貴的人文及自然資源。發展局計劃今年陸續向立法會申請撥款。
議員倡議落實「15分鐘生活圈」
地產及建造界議員黃浩明關注「15分鐘生活圈」規劃，期望北都的發展能同步改善天水圍等現有社區。他指出，天水圍目前住宅多、職位少，導致大量居民需長途跨區工作。因此，他建議政府在構建北都新運輸網絡時，應加強與天水圍的交通接駁，縮短市民通勤距離，同時受惠北都帶來的就業機會。另外，姚銘亦提岀落實綠色岀行，實踐「15分鐘生活圈」。他批評現時新界北的單車徑網絡稀疏，而且接駁不連貫，公眾單車泊位嚴重不足，行人設施普遍欠缺，促請當局加快完善相關設施。
甯漢豪回應時表示，政府致力將北部都會區建設為綠色宜居的都會區，構建「15分鐘生活圈」是核心規劃概念。她指出，北都的休憩用地標準將由目前全港人均2.7平方米提升至3.5平方米。九個新發展區均規劃有鐵路或策略性公路直達，並設有完善的行人及單車徑網絡。
林偉全：不要再相信「交功課式」綠色認證
經民聯商界（第一）議員林偉全表示，智慧城市核心，從來不是叫市民捱苦，而是用最少資源，令人享受更高質素生活，形容這個原則一定要由北都開始。他說，如果連北都行舊區思維，只是將市區死結搬去新區綁多一次。
他呼籲建築要硬性指標——將被動式節能設計及全生命周期碳排標準，寫入招標條件，不要再相信「交功課式」綠色認證。第二，交通要跨界協同——在北都全面推動「北斗定位＋自動駕駛＋動態信號」示範走廊，主動與國家對接數據標準，建立大灣區首個智慧物流閉環。