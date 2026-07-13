北都｜黎棟國恐藍圖淪重擔：短期財政改善非高枕無憂　倡做多一步

為推動北部都會區等基建發展，政府計劃未來五年每年發行約1600億至2200億元債券，外匯基金亦回撥1500億元。新民黨常務副主席黎棟國今天（13日）忠告政府要防範融資與工程超支風險，監管與規劃上要引入「資金需求峰值」概念，即提早了解潛在資金缺口，確保北都項目發展符合財政可持續性。他提醒要掌握在最壞情境下的財政承受力，確保即使本港經濟遭遇短期下行壓力、庫房收入不如預期，北都及其他關鍵創科項目的推進節奏，亦能依靠穩健的財政儲備與預案。



北部都會區是香港經濟發展的新引擎，具有巨大經濟價值和發展潛力。圖示洪水橋╱厦村新發展區構想圖。

黎棟國在報章撰文表示，北縱使特區政府多番強調將積極引入市場力量參與發展，但公共財政的穩定支撐依然是整項宏圖的基石。當前複雜的內外經濟環境下，如何建立具前瞻性的財政框架，確保規劃落實且有序推進，是考驗特區政府理財智慧與管治能力的重要課題，尤其短期財政狀況的改善，並不等同長遠財政結構自此高枕無憂。

新民黨黎棟國。（資料圖片/廖雁雄攝）

他說香港受制於地緣政治張力、全球息口波動以及本地物業市場與地價收入的結構性調整，庫房收入的穩定性面臨全新考驗。

面對動輒數以千億元計、橫跨十數年的北都宏大藍圖，特區政府在公共開支與財政承擔上，必須展現更清晰的長遠規劃，方能確保財政的可持續性，避免宏大藍圖因經濟逆風而淪為財政重擔。 黎棟國

圖示新田科技城構想圖。

新民黨建議三招納入政策考量，首先，政府監管與規劃須引入「資金需求峰值」概念，防範融資與工程超支風險。 過去香港大型基建往往因工期漫長、超支頻傳而備受公眾質疑。特區政府應就河套香港園區、新田科技城、洪水橋新發展區以及北都大學城等關鍵項目，預先訂立「資金需求峰值」（Financial Demand Peak）。黎棟國指，有助改善多管道融資安排，讓當局提前預測並補足潛在的資金缺口，在項目早期階段即精準掌握收支風險，而非待資金告急時才進退失據，這對於維持大型項目的財政健康至關重要。

財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，將會投入資源發展北部都會區。（楊凱力攝）

第二，特區政府與業界須精確推算實際現金流，守住財政安全的底線。在評估政府的財政承擔能力時，不能僅看資產總額或表面上的儲備數字，更須扣除日常經常開支、長遠利息支出及各式政府擔保金額，從而準確推算未來可實際動用的「淨現金流」。

第三，國際環境多變不穩，特區政府必須建立收支基線推算機制，貫徹風險管理。特區政府須在五年規劃周期內，定期做政府收支的「基線推算」（Baseline Projection），掌握在最壞情境下的財政承受力，確保即使本港經濟遭遇短期下行壓力、庫房收入不如預期，北都及其他關鍵創科項目的推進節奏，亦能依靠穩健的財政儲備與預案。他期望特區政府積極採納新民黨具建設性的倡議，提高資金運用的透明度與效率，穩定有效推進北都發展。