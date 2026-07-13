共享基金會與瓦努阿圖簽合作備忘　梁振英：用無人機築「生命線」

香港共享基金會（基金會）今日（7月13日）與瓦努阿圖共和國衞生部在線上簽署「2026–2027瓦努阿圖衞生健康及援災無人機項目」合作備忘錄，將先進的低空科技融入當地的公共衞生物流及應急救援體系中。在全國政協副主席、基金會主席梁振英及中國駐瓦努阿圖大使李名剛等見證下，基金會總幹事陳英凝教授與瓦努阿圖衞生部部長Robert BOHN共同簽署合作備忘錄。



香港共享基金會與瓦努阿圖共和國衞生部在線上簽署「2026–2027瓦努阿圖衞生健康及援災無人機項目」合作備忘錄。（共享基金會提供）

瓦努阿圖因島嶼分散且地形多山，交通運輸嚴重受限，長期以來為當地的常規醫療及緊急救援帶來了巨大的物流阻礙。基金會去年在當地開展「災難備用物資包項目」，惠及當地逾三萬名居民，在此基礎上，基金會進一步以創新科技築起「空中生命線」，推動當地從災後依賴向長期社區韌性的轉變。是次在當地開展為期一年的試點項目，旨在全面提升當地的災後應變、突發緊急醫療支援、偏遠社區醫療覆蓋，以及基礎設施與環境監測效率。

梁振英表示，「在首階段的試點期間，基金會將提供一系列先進的無人機設備，運送救命的血液製品和疫苗，從偏遠診所運送醫療樣本，並進行災後的快速搜救及應急物資調配，成為『空中生命線』。」

該項目亦着重實現技術自主與可持續發展。基金會將安排持證無人機教練提供專業培訓，在當地建立涵蓋無人機操作、維護、飛行調度及數據解讀等範疇的營運能力，確保當地團隊未來能獨立營運及維護整支無人機隊，實現長遠的技術自給自足；並在試點階段結束後基於數據評估成效，以科學規劃未來的規模擴充藍圖。