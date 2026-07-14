全國港澳研究會宣講安全與發展　王振民：香港國安法全球最溫和

全國港澳研究會「以高水平安全護航高質量發展」專題宣講會今日（14日）在香港舉辦。主講的全國港澳研究會副會長、清華大學法學院副院長王振民指，對任何地方來說，維護國安都是頭等大事，當中香港在國安層面只開展了最低程度立法，是全世界最溫和、最保障法治和人權自由的。他強調，香港必須根據外部形勢，持續完善國安法律，呼籲香港各界要共同加油，為中華民族復興作出貢獻。



全港港澳研究會副會長王振民來港出席「以高水平安全護航高質量發展」宣遘會。（何夏怡攝）

香港維護國安歷史1990年已開始

王振民回顧香港維護國安的歷史，指不是從2019年修例風波之後才開始，是從1990年，第七屆全國人民代表大會正式通過了《中華人民共和國香港特別行政區基本法》開始，解決維護國安的重要的外交、防務、駐軍問題。

4月15日，「全民國家安全教育日」開幕典禮在會展舉行。（湯致遠攝）

王振民表明，對任何地方來說，維護國安都是頭等大事，確保國家不被分裂和侵略是各國各地慣例。他又指，今天在香港感覺不到太多安全形勢的壓力，然而放眼全球，世界並不太平，此時此刻正開展58場戰爭，霸權主義、大國主義更加激烈，人類面臨前所未有的挑戰，各國各地為此加速國安立法步伐。

王振民：加強維護國安法律制度建設是必答題

王振民強調，香港維護國安「只有進行時，沒有完成時」，但香港在國安領域只開展了最低程度立法，是全世界最溫和、最保障法治和人權自由的。他比較道，英美的國安法律「最辣」，歐盟「中辦」」，而「我們是低辣的」。

他列舉數據指，2011年倫敦暴亂只持續了五天卻逾3000人被捕、2100多人被定罪，更有5人死亡，判囚最重達30年，相比之下，香港國安法由2020年生效到今年4月，共有394人涉國安犯罪被捕、208人被檢控、180人被定罪，而在修例風波持續的7個多月裏，中央政府沒有出動軍隊、沒有開槍鎮壓，沒有死亡。

他反問道，至今被定罪的180人裏面，「有冤枉他嗎，哪一個不是鐵證如山？」

全港港澳研究會副會長王振民來港出席「以高水平安全護航高質量發展」宣遘會。（何夏怡攝）

加強維護國家安全的法律制度和執行機制的建設是一個必答題，也是一個漸進的過程，也就是說它是一個過程，它不是說一天就完成的動作。 全國港澳研究會副會長王振民

他指出，香港要以高水平安全護航高質量發展，「立法執法司法比他們（外國）做得好，要對自己有信心」。他又重申，維護國安需要持續不斷努力，呼籲香港各界要共同加油，為中華民族復興作出貢獻。