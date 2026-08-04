47人顛覆案｜11被告申終極上訴許可　上訴庭下周頒發判辭

民主派47人顛覆案，其中12名罪成的被告就定罪及判刑提出上訴，上訴庭於本年2月駁回上訴(CACC 253 / 2024 )。其中11人提出終極上訴，並向上訴庭申請上訴到終審法院的許可證明書。根據司法機構網頁顯示，上訴庭於下周一頒發判辭，預計需時5分鐘。



是次提出終極上訴的11被告，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、何啟明、黃碧雲、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明。

11名申請終極上訴的被告及他們早前上訴的理據

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11被告已向終審法院申上訴許可

若就上訴庭的案件提出上訴，需向上訴庭申請上訴至終審法院的許可證明書，和向終審法院申請上訴許可。該11被告除了向上訴庭申請許可證明書，同時亦已向終審法院申請上訴許可。

案件原有47名被告當中45人有罪

案件原涉47名被告，同被控1項串謀顛覆國家政權。被告李予信及劉偉聰經審訊後被裁定罪名不成立，餘下45名被告則認罪，或經審訊後被裁定罪成，被判囚4年2個月至10年不等。

黃子悅未有提終極上訴

其中12名被告就原審提出上訴，律政司同時就劉偉聰的無罪裁定提出上訴，所有上訴均被上訴庭駁回。該12名被告中，只就刑期提出上訴的黃子悅，現未有向終審法院提上訴，律政司亦未有就劉偉聰的無罪裁定再提上訴。

黃子悅在去年上訴失敗後，未有再提終極上訴。

同案多名被告已刑滿出獄