街工雜誌重獲資助　主席盼創作保持寬廣空間　表達個人看法不違法

香港社區及勞工團體「街坊工友服務處」（街工）旗下的季刊《工人文藝》，在經歷約一年停刊後，今年6月成功重新獲得香港藝術發展局撥款資助，預計將於今年10月正式復刊。街工主席胡偉忠今日（7日）接受電台訪問時證實消息，並透露今次獲得為期一年、約26.7萬元的資助。被問及現時社會氣氛下會否擔心文章觸及言論紅線或被指煽動，胡偉忠回應指或會有顧慮，但認為文藝創作應盡量保持寬廣空間，又相信只表達個人看法應不致於違法。



香港社區及勞工團體「街坊工友服務處」旗下的季刊《工人文藝》，在經歷約一年停刊後，今年6月成功重新獲得香港藝術發展局撥款資助，預計將於今年10月正式復刊。圖為第43期《工人文藝》。（工人文藝Facebook）

獲藝發局26.7萬資助 去年申請不獲批停刊一年

《工人文藝》自2014年起出版，至去年共出版45期，一直輯錄前線工人投稿，題材涵蓋生活日常與勞工議題，亦有作家及詩人創作的散文與小說。然而，藝發局去年改制，取消「文學平台資助計劃」，改將文學範疇納入一般藝團團體資助架構內，團體管理架構等審核要求有所轉變，導致街工教育中心去年申請不獲批，雜誌被迫停刊。

香港社區及勞工團體「街坊工友服務處」旗下的季刊《工人文藝》，在經歷約一年停刊後，今年6月成功重新獲得香港藝術發展局撥款資助，預計將於今年10月正式復刊。圖為第21期《工人文藝》。（藝術發展局藝術資訊中心網頁）

藝發局最新公布的「年度資助」名單顯示，資助總額按年上升2.5%至約4,710萬元，55個受資助藝團中有4個新入圍，街工教育中心亦名列其中，重獲一年資助。

胡偉忠在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，團隊在汲取經驗後調整團體架構及計劃內容，今年再次嘗試申請，最終成功獲批，「我諗第一呢就係佢本身都有好清晰嘅一個即係遊戲規則啦，可能係你個董事會或者負責人嗰啲，一定要符合返」。

他續指藝發局亦有給予意見，「佢哋（藝發局）嗰邊都有俾一些評審嘅評語我哋啦。咁佢哋都覺得『啊，其實好特別』，即係話『啊，其實一本係俾工人作為係文藝發表嘅園地嘅，可能喺香港其實就唔多嘅，係非常稀缺嘅』」。

他又指，今次獲得約26.7萬元資助，金額與過往相若，屬實報實銷並設有預支安排，主要用於四期季刊的印刷費、排版、編輯津貼、微薄稿酬，以及舉辦活動與寫作班的導師費和場地租金。

（工人文藝Facebook）

料加入寫作學習班 培育工友表達經歷與感受

談及刊物未來的發展方向，胡偉忠表示，以往單靠公開徵稿效果較為被動，因此今次特別在計劃中加入「寫作學習班」，希望主動培育工友。他強調，《工人文藝》並非要追求高深或極高要求的文學獎，而是在提供平台，讓工友清晰表達自身的經歷與感受。

他分享過去令人印象深刻的工友作品，包括一名起重機工人以自述及故事形式，寫下在地盤工作的辛酸與經歷颱風時的感受；亦有工友撰寫《行船佬日記》，紀錄其於70年代行船及後來轉行的半生歷程。他認為，工友在書寫過程中能總結自身的人生經歷，效果非常理想，亦是刊物尋求突破的新出路。

在現今影像為主的時代，《工人文藝》依然堅持出版紙本實體刊物，每期發行量約400本，並提供訂閱服務。胡偉忠認為，出版實體刊物的成本相對可控，且工友與知識分子對於基層社會的書寫具有獨特價值。

會憂觸言論紅線 盼創作保持空間

被問及現時社會氣氛下會否擔心文章觸及言論紅線或被指煽動，胡偉忠回應指，「可能有一些顧慮，『會唔會咁樣係變成係一種煽動呢？』咁樣」，但他認為文藝創作應盡量保持寬廣空間，「我哋希望盡量係寬廣啦喺文藝上面」。他強調以往收到的稿件主要為工友表達個人看法與角度，「其實一般意見其實呢就……我哋都唔理解係煽動嘅，即係佢只係表達自己一啲看法、一啲角度咁樣啫」。

他強調，「其實真係唔涉及任何即係叫有違法情況嘅」，過往亦未見重大矛盾，團隊在評審時會繼續在符合法規的前提下保持審稿寬廣，期望能為本港文藝領域保留這個獨特的基層書寫空間。