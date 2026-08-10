47人案｜11名被告提終極上訴　上訴庭指涉廣泛重要性批上訴許可

民主派47人顛覆案，其中12名罪成的被告就定罪及判刑提出上訴，上訴庭於本年2月駁回上訴(CACC 253 / 2024 )。該12人中，其中11人提出終極上訴，並向上訴庭申請上訴到終審法院的許可證明書。上訴庭(10日)頒判辭，批出證明書。



上訴庭認為11名被告提出的法律論點屬廣泛而具重要性，認為應交予終審法院審理。



11名被告包括：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、何啟明、黃碧雲、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明。11名被告今都有到庭，他們精神不錯，向旁聽人士揮手。而案件則未有開庭，處理是次證明書申請的3名法官潘兆初、彭偉昌和譚耀豪未有到庭讀出結果，法庭下判辭頒布裁定。

11名申請終極上訴的被告

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11被告提出5大論點

判辭透露，11名被告提出上訴，認為其提出的法律論點屬廣泛而具重要性，律政司則反對他們的申請。11名被告提出的爭議主要為：

1))如何詮釋《國安法》第22條中所指的「其他非法手段」

2)觸發《基本法》第50至52條所訂機制，是否構成《國安法》第22條中所指的「其他非法手段」

3)立法會議員的憲制責任、權力和功能，和他們的行為是否屬《國安法》第22條的「被禁行為」

4)不干預原則在本案是否適用

5)意圖觸發《基本法》第50至52條所訂機制，是否構成懷有特定的顛覆意圖

上訴庭認為，本案的議題涉及《國安法》第22條的控罪元素，包括犯罪行為和意圖，立法會議員履行其職責，尤是是審議財政預算案和觸發《基本法》第50至52條所訂機制。上訴庭認為，11名被告提出的法律論點屬廣泛而具重要性，認為應交予終審法院審理。

上訴庭就5項問題批出證明書

1)如何詮釋《國安法》第22條中所指的「其他非法手段」，是否只限於「使用武力或威脅使用武力」，或「只限於刑事行為」

2)涉案的「謀劃」是否構成《國安法》第22條所指的「非法手段」

3)涉案的「連串行為」是否《國安法》第22(3)條所指的被禁行為

4)不干預原則在本案是否適用

5)若一名被告為了該謀劃及該連串行為的目的，意圖觸發《基本法》第50至52條所訂機制及其帶來的後果，他是否懷有特定的顛覆意圖。

11被告已向終審法院申上訴許可

根據一般上訴程序，若要申請上訴至終審法院，須先向上訴庭申請許可證明書，即使被拒，亦可向終審法院申請上訴許可。而這11被告早前亦已向終審法院申請上訴許可。

案件原有47名被告當中45人有罪

案件原涉47名被告，同被控1項串謀顛覆國家政權，其中兩名被告李予信及劉偉聰，經審訊後被裁定罪名不成立，故只有45名被告罪成，被判囚4年2個月至10年不等。其中部份認罪的被告，已刑滿出獄。

名被告已刑滿出獄

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黃子悅未有提終極上訴

其中12名被告就原審提出上訴，律政司同時就劉偉聰的無罪裁定提出上訴，所有上訴均被上訴庭駁回。該12名被告中，只就刑期提出上訴的黃子悅，現未有向終審法院提上訴，律政司亦未有就劉偉聰的無罪裁定再提上訴。