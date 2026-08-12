朱鎔基逝世｜屢撐香港：在我們手裡搞壞　豈不成民族罪人？

新華社今日（8月12日）公布，國務院前總理朱鎔基今日上午11時06分在北京逝世，享年98歲。官方訃告提及他擔任總理時堅決維護香港國際金融中心繁榮穩定。



朱鎔基擔任中央領導人時一直關心香港，2002年以總理身份訪港時，曾在禮賓府發表講話為香港把脈，稱香港「繁榮累積了泡沫」，不過他仍對香港未來寄予厚望：「如果香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任，香港回歸祖國，在我們的手裡搞壞了，那我們豈不成了民族罪人？不會的。」



朱鎔基2002年訪港，表示不相信香港搞不好，「如果香港搞不好，不單你們有責任，我們（中央政府）也有責任。」（Youtube截圖）

以香港公屋為例 提醒要明確規定、約束

朱鎔基於1991年出任國務院副總理，其間正值香港回歸前的關鍵時刻，中英雙方經常就香港問題劍拔弩張。1994年，朱鎔基在《國務院關於深化城鎮住房制改革的決定》工作會議上講話，已觸及香港情況，指香港有大量的勞動者、中小職員都住「公房」，還得等分配便宜的「公房」，因為買不起。

當時他以香港房屋政策為例，提醒「要有明確的規定來約束，不然將來要造成很大麻煩，有一些人買房不是為自己住，而是為倒手轉賣的，特別是佔了地皮，將來是很麻煩的事。」

力撐香港聯繫匯率制度 每日至少看三份香港報紙經濟版

1997年，亞洲金融風暴爆發，有聲音稱香港應該取消聯繫匯率制度，與美元脫鈎。熟悉香港事務與金融運作的朱鎔基，在一場講話中堅定支持香港的聯繫匯率制度。他說：「同志們不要批評香港的聯繫滙率制度，道理非常清楚，全香港有3,000億美元的港幣存款，你説聯繫滙率制度不能保了，人們一聽説港幣要貶值，都取出港幣換美元，香港的外滙儲備經得起換嗎？所以，我們只有支持香港特區政府所能採取的一切措施。」

朱鎔基續說香港的金融制度比東南亞國家甚至日本好，房地產亦不像泰國，「不是供過於求的問題，而是地價過高，導致房地產價格過高」，強調對香港的前途還是充滿信心。1998年，朱鎔基接替李鵬，成為國務院總理，並透露每天至少看3份香港的報紙，都是看經濟版。

朱鎔基（中）曾在外訪時談及香港情況：「但是也不能老是在議而不決，決而不行」，被視為對時任特首董建華的批評。（資料圖片/新華社）

外訪談香港：不能老是在議而不決，決而不行

2001年9月，朱鎔基出訪愛爾蘭接受訪問時談到香港經濟問題，卻被視作實為暗批董建華領導的特區政府。

我覺得香港應該團結一致。很多問題需要討論，可以發揮民主精神，商討對策是可以的，但是也不能老是在議而不決，決而不行。決定了以後，大家都要全力以赴，團結一致。我覺得只要靠這種精神，香港沒問題，No Problem。 國務院總理朱鎔基，2001年

當年的新聞統籌專員回應朱鎔基的發言時指，朱總理的說話其實是表示對香港經濟前景仍然有信心，內地的經濟繼續發展給香港有新的發展空間。而另一方面，朱總理是呼籲香港社會整體要積極面對、團結地去面對目前的挑戰。至於是否中央已經對港府失去耐性呢？新聞統籌專員重申，中央政府一向對特區政府非常支持，亦對行政長官的表現高度評價。

朱鎔基指香港有不可替代的優勢。（新華社）

朱鎔基：香港擁有不可替代的優勢地位

2002年3月中，朱鎔基在全國人大閉幕的國務院總理記者會上談及香港，指沒有一個大城市可在短期內超越香港，認為香港擁有一個不可替代的優勢地位。他認為，當時香港的優勢未完全發揮，相信隨着世界經濟的發展，香港的地位亦會隨之而調整，直言「（香港）將來的地位是不可限量的」。

朱鎔基同年11月訪港，在禮賓府接受港府宴請並發表講話。當時香港剛從亞洲金融風暴恢復過來，朱鎔基首先談及香港經濟問題，指當年香港面臨的挑戰是歷史原因構成，形容是「繁榮累積了泡沫」，不過他仍對香港未來寄予厚望。

香港的前途是光明的，我們總是以有香港而自豪，我就不相信香港搞不好。如果香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任，香港回歸祖國，在我們的手裡搞壞了，那我們豈不成了民族罪人？不會的。 國務院總理朱鎔基, 2002年

他讚賞香港有「比較完善的法律制度、比較高效率的公務員，還有優秀企管人才，與世界有廣泛聯繫」。

他更放下豪言為：「你到中國去發五十年長期香港債券，我第一個帶頭買。」他指香港是中國的一顆璀璨的明珠，「我相信中國人民、內地人民會跟着我一起買，因為他們對香港有信心。」

退下火線超過20年仍深入港人心

2003年，朱鎔基卸任總理一職，正式退休。此後超過20年，港人對他的熟悉度仍然不減退。2023年2月本地一項民意調查顯示，香港市民最熟悉的十位當今中國及台灣領導人之中，朱鎔基繼續名列首位。