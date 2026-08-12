朱鎔基逝世｜98年力挺港府「打大鱷」：不惜一切代價維護香港繁榮

新華社今日（8月12日）公布，國務院前總理朱鎔基今日上午11時06分在北京逝世，享年98歲。官方訃文提到，朱鎔基在中央任職時，，採取一系列擴大對外開放、鼓勵出口的政策措施，堅持人民幣不貶值，實施市場多元化戰略和以質取勝戰略，積極吸引外資，更好地利用國內國際兩個市場、兩種資源，堅決維護香港國際金融中心繁榮穩定。



朱鎔基在香港回歸前後擔任中央要職，1997年香港回歸後不久即面對亞洲金融風，港元持續遭狙擊被惡意拋售，導致港元利率抽升，觸發股市急挫。1998年8月，香港政府請示中央政府後，史無前例動用外滙儲備入市「打大鱷」，最終斥資1,200億元打贏「金融保衞戰」。當年的國務院總理正是朱鎔基，他當時鄭重表態：「我們將會不惜一切代價，維護香港的繁榮和穩定。」



朱鎔基指香港有不可替代的優勢。（新華社）

1997年5月，亞洲爆發金融風暴率先於泰國爆發，同年10月蔓延至香港，港元在1997至1998年間連番遭惡意拋售。在香港，國際炒家拆借港元，市場港元資金極度緊張，港元息率大升，隔夜拆息一度高達300厘，令拆借沽空港元成的本大漲。雖然息率大升令炒家暫退，但後來發起第二輪、第三輪、第四輪攻擊，1998年更採用「雙邊操控」方式沽空港元及港股，香港金融體系面臨嚴峻考驗。

炒家狙擊港元 港府史無前例動用外滙基金入市

香港政府請示中央政府後，在1998年8月中宣布史無前例動用用作穩定港元的外匯儲備入市抗擊大鱷，在股票及期貨市場大舉入貨，買入33隻恆指成份股，一度佔有港股7%的市值。入市行動持續10個交易日，關鍵一戰是要在8月底的期貨結算日守住恒指期貨價格。最終，港府成功擊退大鱷，捍衛聯滙制度。

當年港府的領軍人物是時任財政司司長曾蔭權、財經事務局局長許仕仁和金融管理局總裁任志剛。他們於8月14日舉行記者會宣布這項破天荒的入市舉措。當日，曾蔭權指有一些對冲基金透過幾間投資銀行在市場大手拋出投機性港元沽盤，並相信是要衝擊港元滙率，使港元拆息大幅升高，引致股市大跌，從而透過他們在恒指期貨市場累積的大量淡倉圖利。

他當時強調不反對任何人，包括對冲基金，拋空恒指期貨，但不能容忍任何投機者在貨幣市場製造混亂和人為高息，以圖在恒指期貨市場獲利。他批評炒家不斷謠傳港元脫鈎、人民幣會貶值及散播銀行不穩謠言以導致擠提等，為狙擊港元無所不用其極。因此，作為財政司司長的他行使《外滙基金條例》賦予的權力，指示金管局動用外滙基金，在股票和期貨市場採取適當的相應行動。

同年11月，任志剛指香港擁有龐大外匯儲備，當時儲備額達884億美元，全球排行第三大，僅次於日本和中國內地。儲備額相當於流通貨幣7倍多，差不多是全球最高比率。

為免直接沽售股票引起市場震盪，政府於1999年11月將持有的港股以盈富基金上市，分批有序地沽售。盈富亦是香港首隻以交易所買賣基金（ETF）為結構的基金。

曾蔭權（中）與許仕仁（左）及任志剛（右）携手擊退金融大鱷（資料圖片）

上任總理首場記者會 表明堅持人民幣不貶值撐港

港府史無前例動用外滙儲備入市與金融大鱷對戰，事前請示了中央政府。當年政府並無交代與中央政府溝通的詳情，但作為時任國務院總理，兼且熟悉財金運作旳朱鎔基必然參與決策。

而朱鎔基在上任總理的第一次記者會上，已率先承諾人民幣不貶值。因為人民幣不貶值，可避免貨幣危機進一步擴大，特別是保護香港聯繫匯率制。其次，減輕了已實行貨幣貶值國家的經濟壓力，因為若連中國的貨幣也貶值，周邊國家貨幣貶值可能帶來的出口增長將會受到影響。