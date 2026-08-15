五年規劃｜明匯智庫倡設北都青年創新區　吸引「職、住、學」發展

五年規劃公眾諮詢結束，明匯智庫今日（15日）針對香港青年發展發表研究報告，大約6成受訪青年重視跨境就業創業通道，並重視優質教育及培訓資源。北都未來應進一步建設成青年可以生活、學習、工作及成家的完整發展空間。



今次調查的首席研究員、全國青聯委員、明匯智庫總監黎達成建議國家十五五規劃及《中長期青年發展規劃》對接，將國際一流「青年發展型城市」列為香港五年規劃的戰略發展方向之一，並以北部都會區作先行試點，制定「北都青年發展路徑圖」，整合大學城、就業職位、居住階梯、交通服務及青年參與等政策。



黎達成。

五年規劃公眾諮詢結束，明匯智庫今日（15日）針對香港青年發展發表研究報告，大約6成受訪青年重視跨境就業創業通道，並重視優質教育及培訓資源。

明匯智庫今年6至8月，以問卷調查、諮詢會及個案訪談等方式，收集531份有效問卷，了解青年在就業、創業、住屋、家庭、北部都會區及大灣區發展等方面需要和期望。研究顯示特區政府近年推出的青年措施已建立廣泛政策基礎，香港首份五年規劃提供契機將不同青年政策由個別措施提升至跨部門、跨年度的中長期發展框架。

五年規劃公眾諮詢結束，明匯智庫今日（15日）針對香港青年發展發表研究報告，大約6成受訪青年重視跨境就業創業通道，並重視優質教育及培訓資源。

青年對北部都會區的期望並不限於房屋供應，68.55%受訪者認同北都應提供綠色休閒與健康生活空間，62.37%重視跨境就業創業通道，另有59.52%重視優質教育及培訓資源。研究認為，北都未來應進一步建設成青年可以生活、學習、工作及成家的完整發展空間。

五年規劃公眾諮詢結束，明匯智庫今日（15日）針對香港青年發展發表研究報告，大約6成受訪青年重視跨境就業創業通道，並重視優質教育及培訓資源。

青年普遍支持香港同時加強與國家及國際社會的連繫。65.54%受訪者認同增加赴內地交流、實習及考察的資助和名額，63.84%支持推動兩地青年政策協同；同時，70.62%認同應提供更多國際交流機會。在國情、歷史及文化教育方面，64.08%受訪者認同把相關內容納入青年教育和培訓體系。

五年規劃公眾諮詢結束，明匯智庫今日（15日）針對香港青年發展發表研究報告，大約6成受訪青年重視跨境就業創業通道，並重視優質教育及培訓資源。

研究顯示，住屋是青年最關注的民生課題之一。受訪者對「樓價超出負擔能力」的平均評分達4.18分，75.38%給予4或5分；「缺乏置業首期資金」平均為4.06分；「公屋／居屋輪候時間過長」平均為4.00分。青年在家庭和身心健康方面亦面對不同壓力。61.92%受訪者較認同家庭與事業難以平衡，52.92%較認同工作忙碌令社交時間不足；另有59.74%較認同因工作或學業壓力感到焦慮或抑鬱，57.58%表示對精神健康服務不了解或不敢求助。研究強調，有關精神健康題項反映的是受訪青年自我感受，並非臨床診斷，但數據反映有需要進一步強化青年精神健康的預防、教育及早期支援工作。

曾智明。

曾智明：青年不只是政策受惠者 更應成為香港發展夥伴

全國政協委員、明匯智庫主席曾智明表示香港首次制定五年規劃，是一個非常重要的契機，希望青年發展不只是分散在教育、就業、房屋或福利政策之中，而是成為香港未來五年發展的一個清晰篇章。青年既是政策的受惠者，更應該是香港未來持續發展參與者、建設者和發展夥伴。

黃冰芬。

黃冰芬：青年發展應連接國家機遇與國際視野

全國人大代表、明匯智庫榮譽顧問黃冰芬表示，研究反映香港青年對融入國家發展及拓展國際視野均有明確需求，兩者並非互相排斥。她表示香港青年既希望更深入認識國家的發展，親身到大灣區學習、實習、就業和創業，同時亦希望接觸世界。這正正是香港『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢，我們的青年政策亦應該體現這個特色，讓青年既有國家觀念，亦具備國際視野和競爭力。

今次研究獲得香港各界青少年活動委員會、香港青年聯會及香港菁英會支持。