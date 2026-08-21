植潔鈴、伍煥杰偕區議員設聯合辦事處　冀加強港島基層民生服務

立法會民建聯議員植潔鈴、無黨派議員伍煥杰及民建聯灣仔區議員穆家駿在天后設立聯合辦事處，今日（8月21日）開幕。聯合辦事處位於北角屈臣道海都大廈，旨在整合立法會與地區網絡，進一步加強港島及灣仔區的基層民生服務。



立法會議員植潔鈴、伍煥杰及灣仔區議員穆家駿於天后設立的聯合辦事處今日（21日）正式開幕。（李可榆攝）

李慧琼：聯合辦事處是解決民困的重要橋樑

立法會主席李慧琼致辭時表示，聯合辦事處是聯絡市民與反映民意的重要橋樑。她指出，三位議員涵蓋地區、教育界及青年工作等不同範疇，期望辦事處能協同宣傳政策、解決民困。她笑言，希望大家宣傳政府政策外也不忘立法會，市民可下載立法會的手機應用程式，了解立法會的工作。

立法會主席李慧琼致辭時表示，聯合辦事處是聯絡市民與反映民意的重要橋樑。（李可榆攝）

陳克勤期望加強跨界別合作

民建聯主席陳克勤指出，跨界別合作是現時議會及地區工作的重要方向，如昨天（20日）成立了「維港連線」的平台，促進議員及政團合作，為維多利亞港海濱建設提出建議，希望地區一起努力，建設好灣仔社區。

伍煥杰表示，期望藉此加強收集教育及青年發展相關的基層意見。

植潔鈴指出，新辦事處補足了天后及周邊範圍的服務拼圖，連同跑馬地及銅鑼灣的據點，進一步覆蓋灣仔及港島東社區，並將持續跟進區內爆水管等基層設施老化問題。

穆家駿提到，因應雨季為灣仔區內合資格大廈提供免費無人機滲水測試，以科技協助處理大廈維修與滲水投訴。