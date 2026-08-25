江玉歡友遇不諳廣東話網約車司機：不知廣播道在哪　叫勿擾看導航

網約車首批持牌平台下季開始營運，財政司前司長曾俊華日前乘坐網約車遇到一名說普通話的司機，形容對方完全不熟香港路，甚至數十年歷史的屋苑，司機好像沒聽過。



立法會前議員江玉歡今日（25日）分享朋友都有相似遭遇，召喚網約車由旺角去廣播道，司機操不純正廣東話，也不知道廣播道在哪，「我朋友嘗試帶路，仲俾司機叫佢唔好騷擾佢睇導航」。她說看來本港人力資源不到位，某些工種並非人人可做，應有基本培訓與溝通能力，「唔識路，溝通唔到係達唔到入職的最低標準或要求，唔係服務質素的問題」。



曾俊華指，現在科技發達，GPS導航成為指點方向的偉大工具。（曾俊華FB）

曾俊華周日（23日）透露近期乘坐網約車的一段經歷。他當時由機場返家，遇到一名說普通話、完全不懂廣東話的司機，對對方完全不熟香港路感到意外，甚至數十年歷史的屋苑，司機好像沒聽過般。翻查資料，警務處過去三年針對「白牌車」的執法行動中，拘捕了11名非法勞工。

但係令我有啲意外嘅，係佢似乎完全唔熟悉香港嘅道路，尤其係我要前往嘅目的地，即係我住嗰個已經有幾十年歷史嘅屋苑，司機大佬直頭好似冇聽過咁。 曾俊華

曾俊華指，現在科技發達，GPS導航成為指點方向的偉大工具，該名司機全程跟導航指示慢慢駕駛，順利將他送回家。他透露最近有幾次類似經驗。

有咗科技嘅幫助之後，唔熟路嘅司機，都可以照樣接單可也，呢個係進步定係退步呢？呢個對乘客係好事定係壞事呢？ 曾俊華

江玉歡。（梁鵬威攝）

曾俊華的經歷引起回響，江玉歡事隔一日在社交平台分享，指曾俊華遇到的並非單一事件，早前有朋友召喚網約車由旺角去廣播道，司機操不純正廣東話，形容他也不知道廣播道在哪，朋友嘗試帶路，被司機叫不要騷擾看導航。

江玉歡指看來香港的人力資源真的不到位，思考會否出現一個現象：「符合能力的冇工做，取而代之由唔夠能力的頂上，定係我哋香港人唔夠耐性「慢慢」栽培「新人」？您話呢？」

對某些工種，唔係係人就可以做，最起碼都應有基本培訓與溝通能力。 江玉歡

對於有立法會議員表示樓盤太多，司機不曉得也不出奇，江玉歡指若因應網約車司機不懂廣東話，而叫乘客用翻譯軟件搭車，是轉變衡量服務質素的標準，自嘲「天啊！咁都得，真係差唔多同我『盲人揸車』有得比」。