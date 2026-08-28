羅淑佩西九觀賞經典話劇《我愛桃花》　讚張國立演出精彩薪火相傳

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨晚（27日）觀看由張國立執導、鄒靜之編劇的經典話劇《我愛桃花》 。這套劇在香港首演，劇情取材自唐代傳奇小說，運用古今交錯的「戲中戲」，展現複雜的男女情感糾葛，引發觀眾對人性的深刻反思。羅淑佩表示香港是中外文化藝術交流中心，期待更多精彩的內地作品來港演出，並以香港作為平台走向世界。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨晚（27日）觀看由張國立執導、鄒靜之編劇的經典話劇《我愛桃花》 。（羅淑佩FB）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨晚（27日）觀看由張國立執導、鄒靜之編劇的經典話劇《我愛桃花》 。（羅淑佩FB）

《我愛桃花》自2003年面世以來，內地各大院團先後把劇作排演成多個版本，累計演出超過三千場。羅淑佩今日（28日）在社交平台分享，應北京社團總會會長施榮懷邀請，與財政司副司長黃偉綸及太太、教育局常任秘書長陳穎韶到西九自由空間，觀看這套話劇。她說，這是第二次觀賞龍馬社出品、鄒靜之老編劇的話劇，第一次是2024年五月在文化中心大劇院首上演，同樣由北京社團總會引入的《斷金》。當時我對三位主角，包括張國立的精彩演出留下非常深刻的印象。所以當施榮懷邀請她看《我愛桃花》 ，二話不說就答應了。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨晚（27日）觀看由張國立執導、鄒靜之編劇的經典話劇《我愛桃花》 。（羅淑佩FB）

她說，這次香港版的《我愛桃花》，張國立不單執導，還粉墨登場演出「張嬰」一角，聯同80年代內地電視劇《紅樓夢》的主要幕前班底，和優秀的年輕演員，攜手演出。前輩和新秀因桃花結緣，於舞台聚首，戲劇薪火代代相傳，意義非凡。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨晚（27日）觀看由張國立執導、鄒靜之編劇的經典話劇《我愛桃花》 。（羅淑佩FB）

羅淑佩指香港是中外文化藝術交流中心，期待更多精彩的內地作品來港演出，並以香港作為平台走向世界。特區政府會繼續發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，積極回應國家「十五五」規劃的戰略方向，也讓市民和訪港旅客體驗多元的文藝風采。