團體倡發展東部生態文旅走廊　山海經濟圈連接北都、維港、大灣區

由山海經濟圈倡議聯盟主辦的「共築山海經濟圈——西貢地區集思會」今日（28日）舉行，逾百名地區團體、商界、旅遊業界、專業界別及青年代表參與。聯盟發起人、西貢區議會前主席吳仕福介紹香港東部「生態文旅走廊」和「山海經濟圈」倡議。



聯盟表示，國家正積極籌備「十五五規劃」，香港亦正開展首個五年規劃公眾諮詢工作。聯盟早前已建議將香港東部「生態文旅走廊」納入整體發展布局，成為連接維港都會區、北部都會區及大灣區東部的重要發展軸線。與會人士圍繞生態保育、文化傳承、本土就業、海洋經濟及創新科技應用等議題深入交流。出席者普遍認為香港東部擁有世界級地質景觀、海洋資源及歷史文化底蘊，但景點及資源分布較分散，加上交通配套及旅遊設施仍有改善空間，許多潛力尚未充分發揮。

會上有意見提出，可透過建立統一品牌、優化導覽系統、運用數碼科技說好歷史文化故事，提升旅遊體驗及文化深度。同時，遊艇旅遊、潛水活動及海洋休閒產業亦具備發展潛力，有助推動東部海洋經濟發展。保育與發展方面，有與會者擔心過度發展可能影響環境及社區特色；但亦有意見指出，人工智能、大數據分析、智慧監測及低空技術等創新科技，能更科學管理環境承載力及旅客流量，令保育與發展不再是二選一，而是能夠互相促進。

立法會議員葉傲冬表示，香港東部具備獨特的山海、生態及文化資源優勢，有條件發展成為連接維港都會區、北部都會區及大灣區東部的重要發展走廊。他期望社會各界繼續凝聚共識，向政府提出具前瞻性及可行性的建議，配合國家「十五五規劃」及香港未來發展方向，推動香港東部「生態文旅走廊」及「山海經濟圈」建設。聯盟將整理會上意見及建議，作為未來向政府提交的政策建議參考，推動香港東部「生態文旅走廊」及「山海經濟圈」發展。