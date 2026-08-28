鄭國江畫展學生陳凱欣撐場　經典作《莫再悲》勉勵香港人

85歲的殿堂級填詞人鄭國江最近在中環大館舉行畫展，展期至明日（29日）結束。他任教小學時的美術學生、選委界立法會議員陳凱欣今日（28日）在社交平台分享，日前到畫展撐老師場。聽鄭國江兒歌長大的陳凱欣勾起不少回憶，《IQ博士》、《忍者小靈精》等卡通片主題曲歌詞都出自鄭國江的手筆。陳凱欣邀請鄭國江分享一首勉勵目前香港的歌曲，他揀選1983年歌手林子祥的《莫再悲》——「莫再悲 莫再傷 遇到悲哀休誇張 誰亦要經風與浪 誰遇挫敗不受傷」。



鄭國江畫展學生陳凱欣撐場。

陳凱欣參觀鄭國江的「幸運是我」書畫展，形容望著一幅幅水墨畫，想起小時候時光。原來她讀小學時，鄭國江是她的美術老師。陳凱欣笑言雖然自己畫畫功力是「火柴人級數」，但從鄭國江身上學到的人生哲理，畢生受用。

鄭國江於香港浸會書院傳理學系畢業，之後在天主教伍華小學任教30年，同時參與很多歌曲填詞創作，創造七十、八十年代香港粵語流行曲的黃金時代。今次展覽勾起陳凱欣很多深刻的歌詞，包括陪伴大家成長的兒歌、鼓勵大家正向思維的勵志歌、追女仔或失戀必聽的情歌。

陳凱欣形容鄭國江的創作力量與幻想無窮無盡，更有鬼馬風趣的一面，今次看畫展之餘，亦與鄭國江專訪，了解他創作靈感。