北都｜陳茂波：積極透過債市籌集基建資金　善用港投建設產業生態

北部都會區首個「片區開發」招標結果日前揭盅，由本港與內地6家企業合組的財團中標。財政司司長陳茂波今日（8月30日）表示，今次招標為香港「跑通了」新的公私營合作模式，對整個北都發展有里程碑意義。他又指出，北都發展藍圖宏大，政府正積極透過債券市場，籌集基建資金，並將善用投資管理有限公司（港投），建設產業生態。



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財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日就預算案召開記者會。他表示，提高父母、子女免稅額、延長長者醫療券先導計劃，涉及金額規模222億元。（鄭子峰攝）

陸港6企攜手建首個片區 陳茂波：跑通公私營合作新模式

發展局上周一（24日）公布，由中國海外發展、招商局置地、華潤置地、中國旅遊集團、京東集團及信和置業等六家大型企業組成的財團，成功投得位於洪水橋／厦村新發展區內的11公頃片區開發項目，將在特區政府統籌協調下，建設一個集現代物流、住宅及社區商業配套的片區項目，並負責周邊用地的土地整理及公共休憩設施建設。

陳茂波今日發表網誌指，中標公司集合了本地發展商、內地央企及大型電商科企，同時兼備基建開發、科技創新、設施營運、供應鏈管理、商業網絡和生態建設的能力，將為整個項目投入共約168億元，預計帶來超過6,000個涵蓋建造、物流營運、商業管理等的就業機會。他形容，創新的「片區開發」模式，能有效拉動私人市場資源，同時亦減輕了政府的現金投入，達致雙贏。政府會密切留意市場情況，適時為其他片區招標。

這次「片區」的成功招標，跑通了新的「公私營合作」模式，對整個北都發展有着里程碑意義。 財政司司長陳茂波

發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

（北部都會區官網）

陳茂波引述研究推算，北都將創造50萬個新職位，為本港GDP貢獻至少13%，其中科技相關活動佔約4個百分點。他指出，要把北都發展藍圖實現，除了土地政策創新，更需要撬動金融市場的龐大資源，為大規模、長年期的建設提供穩定的資金支持。

今年首8月港元債券發行量逾6700億 超越去年全年

金管局與香港銀行公會今年4月成立了「北部都會區金融諮詢工作小組」，成員包括23家具大型項目融資經驗的銀行，會按北都不同項目的特點，探討度身訂造的融資安排。陳茂波表示，與此同時，政府亦積極透過債券市場，為北都基建籌集資金。

6月16日，港澳辦主任夏寶龍在行政長官李家超及財政司司長陳茂波、創新科技及工業局局長孫東等特區政府官員陪同下，視察河套香港園區。（政府新聞處）

他指出，在當前國際地緣局勢下，投資者對港元債券產品的需求明顯上升。為政府繼續善用市場資源，加快北都發展，提供了寬裕的空間。根據市場資訊，今年初至8月中發行的港元債券（即「雲吞債」）已超過6,700億元，按年增長接近八成，並已超越去年全年約6,200億元的發行額。

港投投資建伸至未來產業 科學園下周舉辦產業峰會

政府多次強調，北都發展策略是「產業導向」。陳茂波提到，北都的成功最終取決於能否吸引高增值、高潛力的產業和優質企業落地生根，港投是建設產業生態的重要把手之一。將繼續精準對接國家「十五五」規劃，把投資延伸至具身智能、商業航天、腦機接口等未來產業。

此外，香港科技園公司正積極搭建平台，加快創科投資對接。科技園將於9月7日至8日舉辦「共創共投產業加速峰會」，陳茂波表示，峰會匯聚超過200家初創企業和逾200位投資者，並將在大灣區的東莞、長三角的杭州接續舉行，聯動區域之間的創科資源，力求發揮最大的協同效益。