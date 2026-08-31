穗港工商代表團赴汶萊經貿交流　盼深耕東盟市場助灣區對外開放

今年是中國與汶萊建交35周年。為加強穗港與汶萊經貿往來、民間友好交流，拓展大灣區企業東南亞發展空間，香港廣州工商聯會前日（29日）隨廣州海外聯誼會訪問團出訪汶萊，先後拜訪中國駐汶萊大使館、汶萊中國友好協會，並舉行高層座談交流會，盼推動兩地資源互補、商機共拓。



當日上午，代表團拜訪中國駐汶萊大使館，中國駐汶萊大使陳少春、公參陳川、大使館辦公室主任李吉彬接見。座談伊始，代表團介紹成員組成與此行交流主旨。陳川公參詳細介紹汶萊社會經濟發展、產業投資環境及中汶經貿合作現況，為穗港企業出海布局提供專業指導。

廣州海外聯誼會常務副會長鍾向陽介紹廣州先進製造、現代服務業產業優勢及對外開放合作布局，展示穗港聯動協同發展的強大潛力。香港廣州工商聯會執行會長陳麗芳介紹聯會會務發展、平台職能與服務理念，闡述聯會立足香港、聯通穗港、服務兩地企業「引進來、走出去」的核心定位。其後雙方圍繞商協會互訪、企業對接、跨境經貿合作等議題深入交流。

當日下午，代表團走訪汶萊‑中國友好協會，獲該會會長陳家福、秘書長柯文偉及協會核心成員接見。雙方回顧中汶長期友好關係，圍繞民間經貿交流、工商資源對接、雙向合作發展等領域充分交流，達成深化常態化互訪、共促兩地企業合作的共識。商會認為出訪有效搭建穗港工商界與汶萊的溝通橋樑，進一步拓寬聯會國際交流渠道。未來，香港廣州工商聯會將持續發揮穗港紐帶優勢，積極推動大灣區與東盟經貿互融互通，助粵港澳大灣區高質量對外開放。