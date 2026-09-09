董建華逝世｜前特首董建華周二晚病逝　享年89歲

全國政協前副主席、前特首董建華周二（9月8日）晚因病離世，享年89歲。董建華是香港回歸後首任特首，任內推出不少爭議政策如「八萬五」建屋計劃、教育改革、《基本法》23條等，期間經歷亞洲金融風波、沙士事件，至2005年「腳痛」下台，同年出任全國政協副主席，晉身國家領導人之列。

董建華離開特首崗位後，政治影響力仍在，包括牽頭成立智庫、基金會。董生近年健康大不如前，2021年曾入院接受手術，鮮有現身公開場合。



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辦公室發聲明讚揚「剛正不阿，胸懷家國，鞠躬盡瘁」

董建華辦公室發聲明稱： 「我們敬愛的董建華先生，前全國政協副主席，香港特別行政區首任行政長官，於二○二六年九月八日安詳辭世，摰親隨侍，享年89歲。

董建華先生為人剛正不阿，胸懷家國，鞠躬盡瘁，其高風亮節的精神，將永垂不朽，長存心中。」

曾不慎跌倒 缺席國慶、兩會等場合

董建華對上一次出席公眾場合，已是2021年7月出席建黨百年電影首映禮，之後缺席「十一」國慶升旗禮及酒會，當時他透過發言人回應，因身體不適在家休養。同年的兩會，董建華亦以健康為由告假。

2021年3月，全國人大會議開幕，董建華在離場時曾意外跌倒，需由數人攙扶才能站起身，慢慢步出會場。當時董建華回覆傳媒查詢時，感謝大家關心：「我沒事。」

之後董建華缺席所有重要活動，包括每年的國慶慶祝活動、連場選舉、全國兩會、回歸25周年慶典等，只是多次透過公關回覆指正在休養及休假。2022年的七一，國家主席習近平訪港出席回歸25周年活動，董建華亦未有公開露面，習近平專門委託相關方面轉達對董建華的問候。

1937年出生的董建華，是香港已故「船王」董浩雲長子，12歲隨父親來港，曾就讀左派學校中華中學，1960年畢茶於英國利物浦大學，亦曾在美國生活。80年代初，董浩雲離世，董建華接手家族生意東方海外，但遇上世界船運業衰退及石油危機，東方海外債務沉重，一度瀕臨破產，幸獲已故政協副主席霍英東出手注資。

1997年，在時任特首董建華力邀下，鍾士元（前排右一）重新出山出任行政會議召集人，至1999年才退下火線。

回歸前入行政局 獲「江握手」欽點

董建華於1992年首次踏足政界，當年他在本地政圈知名度不高，卻獲末代港督彭定康委任為行政局非官守議員，據指是中方安排。1996年，香港特區籌委會在北京成立，時任國家主席江澤民走進150多名籌委人群，與董建華一人握手，被喻為「眾裡尋他千百度」，認為是反映北京屬意出任首任特首。

同年12月舉行的首屆特首選舉，董建華擊敗楊鐵樑、吳光正及李福善勝出。董建華上任初期，推出多項長遠計劃，包括教改、數碼港計劃、中藥港等，但成效不彰，加上金融風波衝擊香港，董建華民望不斷低走，惟2002年仍在無對手下，自動當選成為第二任行政長官。惟香港之後爆發沙士、23條立法爭議，2003年「七一」超過50萬市民上街，董建華被迫煞停立法。

2005年3月兩會，董建華當選全國政協副主席，之後宣布以身體不適為由向中央請辭，董建華對記者說他的腳痛令其十分困擾，黯然下台。