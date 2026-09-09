董建華逝世︱江澤民「眾裡尋他」經典握手 第二任期中途黯然下台
全國政協前副主席董建華昨晚（8日）逝世。他是已故「船王」董浩雲的長子，早年曾赴英國留學及在美國旅居工作，1969年返港處理家族生意，九十年代踏足政壇，獲中央委任為港事顧問，亦成為港英政府行政局成員。回歸前夕，董建華獲得時任國家主席江澤民「眾裡尋他」握手一幕，成為政界經典。他後來順利當選回歸後首任行政長官。
獲江澤民「眾裡尋他」成經典
董建華在末代港督彭定康時期被委任為行政局（今行政會議）成員，正式踏足政界。1996年1月26日，香港特區籌委會在北京成立，時任中共總書記、國家主席江澤民走進150多名籌委人群中，僅與董建華一人握手，被傳媒普遍形容為「眾裡尋他江握手」，亦甚具政治象徵意義——預示「中央祝福」在特首選舉中的決定性作用。同年12月首屆特首選舉，董建華在400名推選委員會成員中，取得320票，大幅度拋離對手楊鐵樑及吳光正，於回歸後擔任首屆行政長官。
董建華上任後，施政亦非一帆風順，他在首份《施政報告》中提出多項重點政策，如「八萬五」建屋計劃被指影響樓市；檢討兩個市政局的架構，為日後「殺局」鋪路，被質疑破壞地區行政。
上任初期多災多難 民間怨氣重
董建華公布多項長遠措施後，整個香港亦出現「連環不幸事件」，包括亞洲金融風暴、禽流感肆虐、樓市下挫，且影響持續不斷。當時政府的「八萬五」連帶後來放寬按揭保險「幫人上樓」的政策，亦因為遇上樓市崩盤而「生不逢時」，衍生負資產問題，導致中產怨聲載道。藝人黃子華曾在棟篤笑中戲言「如果你（董建華）可以唔帶保鏢單人匹馬行入大型屋邨又行得返出去，我支持你終身做特首」，一定程度上反映當時民間對董建華政府的怨氣。
不過董建華獲得中央支持下，2002年於無人競爭下自動當選連任。值得一提的是，2000年有香港記者問及江澤民是否支持董建華連任，江澤民稱好，當記者進一步問及是否擔心有「欽點」情況後，江澤民即大動肝火，批評記者的問題「too simple, sometimes naive 」，成為香港政壇經典場面。
2003年七一後受下台壓力 稱「留下比離開更需要勇氣」
民生經濟問題多，政治層面亦具爭議。2002年政府推出《基本法》第23條立法諮詢文件，引起市民憂慮以言入罪等情況，並影響新聞自由和言論自由。在當時的政治環境下，立法工作引起巨大爭議，加上2003年沙士一役後民生凋敝，觸發七一50萬人上街遊行，是回歸後首個大型政治危機。董建華當時回應民主派要求他下台的聲音時，曾指「留低比離開需要更大勇氣」，亦成經典。
「0371」自此成為香港政治關鍵日子，預視往後十多年公民社會輿論空間由民主派主導。即使中央屢次重申23條立法是香港必須履行的憲制責任，但此後幾任特首均沒再推動立法，直至2019年香港政治與社會深層次矛盾徹底爆發，驅使中央主動出手撥亂反正，為香港定立《國安法》，特區隨後在2024年3月終於完成23條立法。
23條立法觸礁重挫董建華管制威信，最終，他於2005年3月以健康理由向中央辭職。當年兩會前夕，政界已傳出董建華將任全國政協副主席，但政圈初時不以為意，以為他「升格」以特首身份兼任副國級領導人，隨後卻傳出他即將辭任特首。
當年3月10日，董建華召開記者會，宣布已在開始前1小時向中央辭任行政長官，稱體力已經不如前，而且繼續下去會有惡化的可能。他沒有具體回應身體有什麼毛病，但指不可以站立太久，同年1月宣讀《施政報告》時要服食止痛藥。自此，「腳痛辭職」成為香港政壇一個經典場面。