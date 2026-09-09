董建華逝世︱江澤民「眾裡尋他」經典握手　第二任期中途黯然下台

全國政協前副主席董建華昨晚（8日）逝世。他是已故「船王」董浩雲的長子，早年曾赴英國留學及在美國旅居工作，1969年返港處理家族生意，九十年代踏足政壇，獲中央委任為港事顧問，亦成為港英政府行政局成員。回歸前夕，董建華獲得時任國家主席江澤民「眾裡尋他」握手一幕，成為政界經典。他後來順利當選回歸後首任行政長官。



2001年時任國家主席江澤民抵達香港，出席「財富全球論壇二○○一」會議，在時任行政長官董建華陪同下向歡迎隊伍和傳媒揮手。（政府新聞處）

獲江澤民「眾裡尋他」成經典

董建華在末代港督彭定康時期被委任為行政局（今行政會議）成員，正式踏足政界。1996年1月26日，香港特區籌委會在北京成立，時任中共總書記、國家主席江澤民走進150多名籌委人群中，僅與董建華一人握手，被傳媒普遍形容為「眾裡尋他江握手」，亦甚具政治象徵意義——預示「中央祝福」在特首選舉中的決定性作用。同年12月首屆特首選舉，董建華在400名推選委員會成員中，取得320票，大幅度拋離對手楊鐵樑及吳光正，於回歸後擔任首屆行政長官。

董建華上任後，施政亦非一帆風順，他在首份《施政報告》中提出多項重點政策，如「八萬五」建屋計劃被指影響樓市；檢討兩個市政局的架構，為日後「殺局」鋪路，被質疑破壞地區行政。

上任初期多災多難 民間怨氣重

董建華公布多項長遠措施後，整個香港亦出現「連環不幸事件」，包括亞洲金融風暴、禽流感肆虐、樓市下挫，且影響持續不斷。當時政府的「八萬五」連帶後來放寬按揭保險「幫人上樓」的政策，亦因為遇上樓市崩盤而「生不逢時」，衍生負資產問題，導致中產怨聲載道。藝人黃子華曾在棟篤笑中戲言「如果你（董建華）可以唔帶保鏢單人匹馬行入大型屋邨又行得返出去，我支持你終身做特首」，一定程度上反映當時民間對董建華政府的怨氣。

不過董建華獲得中央支持下，2002年於無人競爭下自動當選連任。值得一提的是，2000年有香港記者問及江澤民是否支持董建華連任，江澤民稱好，當記者進一步問及是否擔心有「欽點」情況後，江澤民即大動肝火，批評記者的問題「too simple, sometimes naive 」，成為香港政壇經典場面。

2003年7月1日，民陣舉辦七一遊行，隊伍中有人舉起時任特首董建華及時任保安局局長葉劉淑儀造型的道具。（Kin Cheung／路透社）

2003年七一後受下台壓力 稱「留下比離開更需要勇氣」

民生經濟問題多，政治層面亦具爭議。2002年政府推出《基本法》第23條立法諮詢文件，引起市民憂慮以言入罪等情況，並影響新聞自由和言論自由。在當時的政治環境下，立法工作引起巨大爭議，加上2003年沙士一役後民生凋敝，觸發七一50萬人上街遊行，是回歸後首個大型政治危機。董建華當時回應民主派要求他下台的聲音時，曾指「留低比離開需要更大勇氣」，亦成經典。

「0371」自此成為香港政治關鍵日子，預視往後十多年公民社會輿論空間由民主派主導。即使中央屢次重申23條立法是香港必須履行的憲制責任，但此後幾任特首均沒再推動立法，直至2019年香港政治與社會深層次矛盾徹底爆發，驅使中央主動出手撥亂反正，為香港定立《國安法》，特區隨後在2024年3月終於完成23條立法。

23條立法觸礁重挫董建華管制威信，最終，他於2005年3月以健康理由向中央辭職。當年兩會前夕，政界已傳出董建華將任全國政協副主席，但政圈初時不以為意，以為他「升格」以特首身份兼任副國級領導人，隨後卻傳出他即將辭任特首。

當年3月10日，董建華召開記者會，宣布已在開始前1小時向中央辭任行政長官，稱體力已經不如前，而且繼續下去會有惡化的可能。他沒有具體回應身體有什麼毛病，但指不可以站立太久，同年1月宣讀《施政報告》時要服食止痛藥。自此，「腳痛辭職」成為香港政壇一個經典場面。