董建華逝世︱江澤民「眾裡尋他」經典握手 首任特首腳痛黯然下台
全國政協前副主席董建華昨晚（8日）逝世。他是已故「船王」董浩雲的長子，家族企業早年親台，八十年代轉為親北京，九十年代初踏足政界。董建華在特區成立前，獲得時任國家主席江澤民「眾裡尋他」握手一幕，成為政界經典，亦因此當選回歸後首任行政長官。
董建華任內推出不少政策曾引起爭議，回歸初期又適逢九七亞洲金融風暴、科網股爆破、2003年沙士等事件，經濟長期不振，終觸發七一50萬人大遊行，重創管治威信，其後於2005年「腳痛下台」。他離任特首後擔任全國政協副主席，成立「團結香港基金」投入政策研究，不時仍亮相公開場合，直至身體狀況轉差後，減少公開露面。
獲江澤民「眾裡尋他」成經典
董建華在末代港督彭定康時期被委任為行政局（今行政會議）成員，正式踏足政界。1996年1月26日，香港特區籌委會在北京成立，時任中共總書記、國家主席江澤民走進150多名籌委人群中，僅與董建華一人握手，被傳媒普遍形容為「眾裡尋他江握手」，亦甚具政治象徵意義——預示「中央祝福」在特首選舉中的決定性作用。同年12月首屆特首選舉，董建華在400名推選委員會成員中，取得320票，大幅度拋離對手楊鐵樑及吳光正，於回歸後擔任首屆行政長官。
董建華上任後，施政亦非一帆風順，他在首份《施政報告》中提出多項重點政策，如「八萬五」建屋計劃被指影響樓市；檢討兩個市政局的架構，為日後「殺局」鋪路，被質疑破壞地區行政。
上任初期多災多難 民間怨氣重
董建華公布多項長遠措施後，整個香港亦出現「連環不幸事件」，包括亞洲金融風暴、禽流感肆虐、樓市下挫，且影響持續不斷。當時政府的「八萬五」連帶後來放寬按揭保險「幫人上樓」的政策，亦因為遇上樓市崩盤而「生不逢時」，衍生負資產問題，導致中產怨聲載道。藝人黃子華曾在棟篤笑中戲言「如果你（董建華）可以唔帶保鏢單人匹馬行入大型屋邨又行得返出去，我支持你終身做特首」，一定程度上反映當時民間對董建華政府的怨氣。
不過董建華獲得中央支持下，2002年於無人競爭下自動當選連任。值得一提的是，2000年有香港記者問及江澤民是否支持董建華連任，江澤民稱好，當記者進一步問及是否擔心有「欽點」情況後，江澤民即大動肝火，批評記者的問題「too simple, sometimes naive 」，成為香港政壇經典場面。
2003年七一後受下台壓力 稱「留下比離開更需要勇氣」
民生經濟問題多，政治層面亦具爭議。2002年政府推出《基本法》第23條立法諮詢文件，引起市民憂慮以言入罪等情況，並影響新聞自由和言論自由。在當時的政治環境下，立法工作引起巨大爭議，加上2003年沙士一役後民生凋敝，觸發七一50萬人上街遊行，是回歸後首個大型政治危機。董建華當時回應民主派要求他下台的聲音時，曾指「留低比離開需要更大勇氣」，亦成經典。
「0371」自此成為香港政治關鍵日子，預視往後十多年公民社會輿論空間由民主派主導，亦驅使中央改變對港政策，由寬鬆不插手轉為積極有為。
最終，董建華於2005年3月以健康理由向中央辭職。實際上早在同年兩會前夕，政界已傳出董建華將任全國政協副主席，但政圈初時不以為意，以為董建華「升格」以特首身份兼任副國級領導人，但隨後即傳出董建華即將辭任特首。3月10日，董建華召開記者會，宣布已在開始前1小時向中央辭任行政長官，稱體力已經不如前，而且繼續下去會有惡化的可能。他沒有具體回應身體有什麼毛病，但指不可以站立太久，同年1月宣讀《施政報告》時要服食止痛藥。自此，「腳痛辭職」成為香港政壇一個經典場面。
當然，外界普遍相信董建華請辭原因不止健康問題，而是包括回歸初期各項爭議。
十年後重返政壇 團結基金政策影響力廣
董建華離任特首後，以全國政協副主席身份參與中美外交事務，成立中美關係交流基金會，偶爾代表中國到美國演講，較少在香港公開亮相。直至2014年，董建華評論時政增多，包括支持人大「8.31決定」、要求示威者停止佔領行動等。他於同年11月傘運期間，宣布成立智庫「團結香港基金」，事隔近十年重返香港政壇。
團結香港基金從事各項政策研究、於報章撰文、舉辦活動，其中在土地房屋議題發聲甚多。最著名一役莫過於基金會力推中部水域人工島填海2,200公頃，更請來藝人劉德華為宣傳片作旁白，最終時任特首林鄭月娥「巧合地」擴大填海建議面積（由去屆政府的1,000公頃增至1,700公頃），包裝成「明日大嶼」計劃納入2018年《施政報告》。出身團結香港基金的黃元山，亦於2021年當選立法會議員，但在2022年選擇辭去議員職務，加入政府出掌特首政策組。黃過往接受《香港01》訪問時曾表明相當感謝董建華的栽培，十分欣賞對方「急市民所急」的態度。
兩會期間跌倒、長期未有公開露面
2020年4月，董建華聯同另一全國政協副主席及前特首梁振英，牽頭成立「香港再出發大聯盟」，旨在於修例風波後及疫情期間穩定香港局面。但其後政界陸續傳出董建華身體轉差，2021年3月兩會期間，董建華於一場會議完結後離場時意外跌倒，需要由數人攙扶才能站起，事後特首林鄭月娥、前特首梁振英也有上前慰問，董建華其後慢慢步出會場。董建華事後回覆傳媒查詢時表示感謝關心，又說：「我沒事」，指自己離席時忙於與人打招呼，忘記留意腳下情況，不小心絆了一下。
不過事實上，董建華自2021年起已甚少公開露面，其中同年10月1日國慶升旗儀式，他罕有缺席，發言人當時承認董正在休養，並曾在瑪麗醫院接受心臟手術。及後的12月立法會選舉及2022年的特首選舉，董建華皆未有現身投票。