董建華逝世︱江澤民「眾裡尋他」經典握手　首任特首腳痛黯然下台

全國政協前副主席董建華昨晚（8日）逝世。他是已故「船王」董浩雲的長子，家族企業早年親台，八十年代轉為親北京，九十年代初踏足政界。董建華在特區成立前，獲得時任國家主席江澤民「眾裡尋他」握手一幕，成為政界經典，亦因此當選回歸後首任行政長官。



董建華任內推出不少政策曾引起爭議，回歸初期又適逢九七亞洲金融風暴、科網股爆破、2003年沙士等事件，經濟長期不振，終觸發七一50萬人大遊行，重創管治威信，其後於2005年「腳痛下台」。他離任特首後擔任全國政協副主席，成立「團結香港基金」投入政策研究，不時仍亮相公開場合，直至身體狀況轉差後，減少公開露面。



2001年時任國家主席江澤民抵達香港，出席「財富全球論壇二○○一」會議，在時任行政長官董建華陪同下向歡迎隊伍和傳媒揮手。（政府新聞處）

獲江澤民「眾裡尋他」成經典

董建華在末代港督彭定康時期被委任為行政局（今行政會議）成員，正式踏足政界。1996年1月26日，香港特區籌委會在北京成立，時任中共總書記、國家主席江澤民走進150多名籌委人群中，僅與董建華一人握手，被傳媒普遍形容為「眾裡尋他江握手」，亦甚具政治象徵意義——預示「中央祝福」在特首選舉中的決定性作用。同年12月首屆特首選舉，董建華在400名推選委員會成員中，取得320票，大幅度拋離對手楊鐵樑及吳光正，於回歸後擔任首屆行政長官。

董建華上任後，施政亦非一帆風順，他在首份《施政報告》中提出多項重點政策，如「八萬五」建屋計劃被指影響樓市；檢討兩個市政局的架構，為日後「殺局」鋪路，被質疑破壞地區行政。

上任初期多災多難 民間怨氣重

董建華公布多項長遠措施後，整個香港亦出現「連環不幸事件」，包括亞洲金融風暴、禽流感肆虐、樓市下挫，且影響持續不斷。當時政府的「八萬五」連帶後來放寬按揭保險「幫人上樓」的政策，亦因為遇上樓市崩盤而「生不逢時」，衍生負資產問題，導致中產怨聲載道。藝人黃子華曾在棟篤笑中戲言「如果你（董建華）可以唔帶保鏢單人匹馬行入大型屋邨又行得返出去，我支持你終身做特首」，一定程度上反映當時民間對董建華政府的怨氣。

不過董建華獲得中央支持下，2002年於無人競爭下自動當選連任。值得一提的是，2000年有香港記者問及江澤民是否支持董建華連任，江澤民稱好，當記者進一步問及是否擔心有「欽點」情況後，江澤民即大動肝火，批評記者的問題「too simple, sometimes naive 」，成為香港政壇經典場面。

2003年7月1日，民陣舉辦七一遊行，隊伍中有人舉起時任特首董建華及時任保安局局長葉劉淑儀造型的道具。（Kin Cheung／路透社）

2003年七一後受下台壓力 稱「留下比離開更需要勇氣」

民生經濟問題多，政治層面亦具爭議。2002年政府推出《基本法》第23條立法諮詢文件，引起市民憂慮以言入罪等情況，並影響新聞自由和言論自由。在當時的政治環境下，立法工作引起巨大爭議，加上2003年沙士一役後民生凋敝，觸發七一50萬人上街遊行，是回歸後首個大型政治危機。董建華當時回應民主派要求他下台的聲音時，曾指「留低比離開需要更大勇氣」，亦成經典。

「0371」自此成為香港政治關鍵日子，預視往後十多年公民社會輿論空間由民主派主導，亦驅使中央改變對港政策，由寬鬆不插手轉為積極有為。

最終，董建華於2005年3月以健康理由向中央辭職。實際上早在同年兩會前夕，政界已傳出董建華將任全國政協副主席，但政圈初時不以為意，以為董建華「升格」以特首身份兼任副國級領導人，但隨後即傳出董建華即將辭任特首。3月10日，董建華召開記者會，宣布已在開始前1小時向中央辭任行政長官，稱體力已經不如前，而且繼續下去會有惡化的可能。他沒有具體回應身體有什麼毛病，但指不可以站立太久，同年1月宣讀《施政報告》時要服食止痛藥。自此，「腳痛辭職」成為香港政壇一個經典場面。

當然，外界普遍相信董建華請辭原因不止健康問題，而是包括回歸初期各項爭議。

董建華卸任後又成立團結香港基金。

十年後重返政壇 團結基金政策影響力廣

董建華離任特首後，以全國政協副主席身份參與中美外交事務，成立中美關係交流基金會，偶爾代表中國到美國演講，較少在香港公開亮相。直至2014年，董建華評論時政增多，包括支持人大「8.31決定」、要求示威者停止佔領行動等。他於同年11月傘運期間，宣布成立智庫「團結香港基金」，事隔近十年重返香港政壇。

團結香港基金從事各項政策研究、於報章撰文、舉辦活動，其中在土地房屋議題發聲甚多。最著名一役莫過於基金會力推中部水域人工島填海2,200公頃，更請來藝人劉德華為宣傳片作旁白，最終時任特首林鄭月娥「巧合地」擴大填海建議面積（由去屆政府的1,000公頃增至1,700公頃），包裝成「明日大嶼」計劃納入2018年《施政報告》。出身團結香港基金的黃元山，亦於2021年當選立法會議員，但在2022年選擇辭去議員職務，加入政府出掌特首政策組。黃過往接受《香港01》訪問時曾表明相當感謝董建華的栽培，十分欣賞對方「急市民所急」的態度。

董建華兩會期間跌倒（港台電視畫面截圖）

兩會期間跌倒、長期未有公開露面

2020年4月，董建華聯同另一全國政協副主席及前特首梁振英，牽頭成立「香港再出發大聯盟」，旨在於修例風波後及疫情期間穩定香港局面。但其後政界陸續傳出董建華身體轉差，2021年3月兩會期間，董建華於一場會議完結後離場時意外跌倒，需要由數人攙扶才能站起，事後特首林鄭月娥、前特首梁振英也有上前慰問，董建華其後慢慢步出會場。董建華事後回覆傳媒查詢時表示感謝關心，又說：「我沒事」，指自己離席時忙於與人打招呼，忘記留意腳下情況，不小心絆了一下。

不過事實上，董建華自2021年起已甚少公開露面，其中同年10月1日國慶升旗儀式，他罕有缺席，發言人當時承認董正在休養，並曾在瑪麗醫院接受心臟手術。及後的12月立法會選舉及2022年的特首選舉，董建華皆未有現身投票。