董建華逝世｜副國級領導人可國葬？參考霍英東、安子介享最高待遇

全國政協前副主席、前特首董建華昨晚（8日）逝世，享年89歲。董建華生前曾任副國級領導人。資料顯示，回歸以來，只有全國政協前副主席霍英東、安子介兩人在港享有國葬待遇。



安子介是首名在港最高規格舉殯的人

回歸以來，首名在港以最高規格舉殯的人是安子介。安子介在1949年定居香港，創辦華南染廠、永南紡織廠等，又擔任邵氏兄弟、電視廣播、上海商業銀行、和記黃埔等多間公司的董事，70年代先後出任立法局和行政局非官守議員。

安子介是第六、七屆全國政協常委，第八、九屆擔任全國政協副主席，成為副國級領導人。回歸前，他擔任基本法起草委員會副主任、香港特別行政區基本法諮詢委員會主任、港事顧問等職務。他在2000年6月於司徒拔道港安醫院逝世，享年87歲。

商人霍英東於半個世紀前，引入分期付款及樓花賣樓方法，獲不少發展商爭相仿傚。（路透社）

霍英東投資內地 助力改革開放

另一名得到國葬待遇的人是「愛國商人」霍英東。霍英東在港首創買賣樓花制度，又涉足澳門博彩業，更是改革開放後首批到內地經商的港人，廣州白天鵝賓館就是他投資興建。80年代霍英東提出發展南沙，90年代投資虎門，包括捐款興建虎門大橋，都可看到霍英東投資眼光獨到。

霍英東的投資業推動改革開放有很大幫助，1993年獲選為第八屆全國政協副主席，成為國家領導人。值得一提的是，霍英東與董浩雲家族素有交情，1985年董建華主理的東方海外瀕臨破產，霍英東在1986年注資，協助渡過難關。後來董建華參選首屆及第二屆特首，霍英東都大力支持。

霍英東在2006年於北京協和醫院病逝，終年83歲，遺體運回香港安葬，是香港第二名得到國葬禮遇的人。《新華社》在報道中提到，霍英東是「傑出的社會活動家，著名的愛國人士，香港知名實業家，中國共產黨的親密朋友」。