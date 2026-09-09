董建華逝世︱離任後推中美民間外交　2014年創立智庫「重返」香港

全國政協前副主席董建華昨晚（9月8日）逝世，他擔任特首八年，其間推出多項關乎香港長遠經濟轉型的重大政策，但在政府內外均面對既得利者巨大阻力，加上上任之時便面對亞洲金融風暴、千禧年遭遇科網股爆破、2003年又承受「沙士」（SARS）疫情，施政舉步維艱，最終黯然下台。



但他並沒有就此告別政治舞台，離任特首後擔任全國政協副主席，又設立中美交流基金會，利用自己的龐大政商網絡，推動中美關係發展，及後又成立「團結香港基金」，投入關於香港的政策研究。2019年，他獲中央頒授「一國兩制傑出貢獻者」國家榮譽稱號，表揚其重大貢獻。



2001年時任國家主席江澤民抵達香港，出席「財富全球論壇二○○一」會議，在時任行政長官董建華陪同下向歡迎隊伍和傳媒揮手。（政府新聞處）

成立中美交流基金會 代表中國到美國演講

董建華出身商業世家，是「船王」董浩雲長子，中英就香港前途談判時期曾擔任香港基本法諮詢委員會成員，九十年代初踏足政界，既獲北京任命為港事顧問，亦獲末代總督彭定康任命為行政局非官守成員，1996年在首屆特首選舉中以八成得票當選，成為香港特別行政區首任行政長官。2002年順利連任，但2005以健康欠佳為由請辭，提早離任。

董建華離任特首後，以全國政協副主席身份參與中美外交事務，2008年成立中美交流基金會，其宗旨是透過推動中美兩國的政府組織、智庫、學者、媒體和商界之間的交流，促進兩國的相互理解與合作。在這段時期，董建華活躍於中美「民間外交」舞台，曾代表中國到美國演講，但較少在香港公開亮相。

董建華卸任後又成立團結香港基金。

「佔中」期間成立團結香港基金 成全港最大智庫

直至2014年，董建華評論時政增多，包括支持人大「8.31決定」、要求示威者停止佔領行動等。他於同年11月「佔中」運動爆發期間，宣布成立智庫「團結香港基金」，事隔近十年重返香港政壇。

團結香港基金迅速發展成為全港最大智庫，從事各項政策研究、於報章撰文、舉辦活動，其中在土地房屋議題發聲甚多。最著名一役莫過於2018年特區政府推動「土地大辯論」時，基金力推中部水域人工島填海2,200公頃，更請來藝人劉德華為宣傳片作旁白，最終時任特首林鄭月娥決定擴大填海建議面積（由去屆政府的1,000公頃增至1,700公頃），包裝成「明日大嶼」計劃納入2018年《施政報告》。出身團結香港基金的黃元山，亦於2021年當選立法會議員，2022年選擇辭去議員職務，加入政府出掌特首政策組。黃元山過往接受《香港01》訪問時曾表明相當感謝董建華的栽培，十分欣賞對方「急市民所急」的態度。

2019年獲頒「一國兩制傑出貢獻者」國家榮譽稱號

董建華其中一個為人熟知的金句是「香港好，國家好；國家好，香港更好」。2019年9月29日，國家主席習近平在人民大會堂金色大廳，向他頒授「『一國兩制』傑出貢獻者」國家榮譽稱號，對其政治生涯給予極高肯定。官方評價指他為貫徹落實一國兩制方針和「基本法」作出做出重大的歷史性貢獻。

董建華獲習近平親自為他頒授獎章。

兩會期間跌倒、長期未有公開露面

2020年4月，董建華聯同另一全國政協副主席及前特首梁振英，牽頭成立「香港再出發大聯盟」，旨在於修例風波後及疫情期間穩定香港局面。但其後政界陸續傳出董建華身體轉差，2021年3月兩會期間，董建華於一場會議完結後離場時意外跌倒，需要由數人攙扶才能站起，事後特首林鄭月娥、前特首梁振英也有上前慰問，董建華其後慢慢步出會場。董建華事後回覆傳媒查詢時表示感謝關心，又說：「我沒事」，指自己離席時忙於與人打招呼，忘記留意腳下情況，不小心絆了一下。

董建華兩會期間跌倒（港台電視畫面截圖）

董建華自2021年起甚少公開露面，當年10月1日國慶升旗儀式，他罕有缺席，發言人當時承認董正在休養，並曾在瑪麗醫院接受心臟手術。其後多年，他再沒有出席任何同類官方儀式，亦沒有在立法會與特首選舉中現身投票。