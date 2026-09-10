大律師公會中大辦研討會　毛樂禮﹕陪審團制度讓市民看見司法公義

香港大律師公會與香港中文大學法律學院昨天（9日）合辦研討會，探討陪審團審訊在香港司法制度中的角色。公會主席毛樂禮表示陪審團審訊是深深根植於普通法中的傳統，更是刑事司法制度中不可或缺的一環。他引用英格蘭和威爾斯當地的一項調查數據，近八成半受訪公眾信任陪審團能達至正確裁決，令審訊更為公平，形容法官精通法律，而陪審團負責裁斷事實，兩者相輔相成。



香港大律師公會與香港中文大學法律學院昨天（9日）合辦研討會，探討陪審團審訊在香港司法制度中的角色。（大律師公會提供）

香港大律師公會與香港中文大學法律學院昨天（9日）合辦研討會，探討陪審團審訊在香港司法制度中的角色。（大律師公會提供）

毛樂禮﹕陪審團制度讓市民看得見司法公義

毛樂禮指香港的陪審團制度受基本法第86條明確保障，陪審團制度令市民可以直接參與司法運作，體現普通人的集體智慧，刑事審訊變成不只是律師之間的對話，而是讓社會大眾看得見法庭是不偏不倚地作出裁決，在確立刑事司法制度的合法地位，以及維繫公眾信心，擔當至關重要的角色。

香港大律師公會與香港中文大學法律學院昨天（9日）合辦研討會，探討陪審團審訊在香港司法制度中的角色。（大律師公會提供）

匯聚香港、英國、意大利、西班牙頂尖法律學者

中大法律學院副院長Stuart Hargreaves代表致詞後， 由名譽訪問教授、英國頂尖刑事專家Jeremy Dein御用大律師主持研討會，高等法院上訴法庭法官薛偉成先解釋香港陪審團制度在法律層面以及實際運作上的情況。大律師公會執委會委員李澍桓大律師、以及來自英國、西班牙及意大利的法律學者，分別以親身出席及視像形式參與，分享他們在不同司法管轄區的司法經驗，陪審團制度如何維護刑事審訊的公平公正，回應社會發展的需要。

香港大律師公會與香港中文大學法律學院昨天（9日）合辦研討會，探討陪審團審訊在香港司法制度中的角色。（大律師公會提供）

李澍桓以法律執業者的角度出發，指出在香港的刑事審訊中，陪審團需要達至一致、或至少大比數裁決，他相信陪審團並非僅僅從控辯其中一方作出選擇，而是有獨立的觀點和判斷，陪審團憑藉智慧、作出公正的裁決，這個制度值得香港珍而重之。

是次研討會是中大法律學院成立20周年院慶活動之一，吸引大約200名本地及海外的學者、法律執業者及學生等報名參與。