董建華逝世｜市民弔唁處追思讚為港做事　甘做開荒牛落實一國兩制

全國政協前副主席、香港特區首任行政長官董建華本月8日離世，享年89歲。民政事務總署昨日起一連3日設置3個弔唁處，供市民簽署弔唁冊，表達悼念。



有市民讚揚董建華為港貢獻，「一個咁有經濟能力嘅人，有咁嘅年紀，行出嚟第一個做開荒牛，為香港做好多新嘅事，（落實）一國兩制，我覺得係非常之難。」



全國政協前副主席、香港特區首任行政長官董建華2026年9月8日離世，享年89歲。民政事務總署9月18日起一連3日設置3個弔唁處，供市民簽署弔唁冊，表達悼念，其中一處位於荃灣西樓角花園多用途活動室。（洪芷菁攝）

有市民哽咽稱永遠懷念

有市民前往位於荃灣西樓角花園多用途活動室的弔唁處，室內中央放置董建華的照片，有數本弔唁冊放在長桌上。場內有市民默站、鞠躬，並在吊唁冊上留言、簽名。

市民張先生前往悼念，他欣賞董建華為港做事，「一個咁有經濟能力嘅人，有咁嘅年紀，行出嚟第一個做開荒牛，為香港做好多新嘅事，（落實）一國兩制，我覺得係非常之難。」他續指，董建華開創了局面，往後就要由大家接棒延續，成敗與否都取決於大家。

他提及董建華上任香港特首之初，曾提出每年興建「八萬五」個住宅單位的政策 ，又回憶2003年「沙士」衝擊、經濟陷入低谷，「我哋都係受害者，但係宏觀來看，都唔關佢事，係一個整體亞洲區的金融風暴，不過大家一齊捱，都算捱過咗。」

市民容女士表示：「好多謝佢為香港服務，衷心多謝佢……好尊敬呢個老先生，佢為香港做咗好多嘢。」她亦哽咽表示：「永遠懷念佢。」

市民容女士表示：「好多謝佢（董建華）為香港服務，衷心多謝佢……好尊敬呢個老先生，佢為香港做咗好多嘢。」（洪芷菁攝）

市民讚為人忠厚、為民做事

市民陳女士表示：「佢一路咁好，一路好走，都算係做得好，為市民做好事，做到成績出來。」同行的黃女士亦表示，「董建華好好人，一路懷念佢。」另有市民形容：「董生好值得我哋懷念，同埋覺得佢為人忠厚，真係為香港做事。」