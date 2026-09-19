董建華逝世｜中央正部級領導晚上抵殯儀館　料安排周日國葬細節

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華喪禮在北角香港殯儀館福海堂舉行，周六（19日）下午3時設靈，至晚上約10時，有一輛中港車牌小巴抵達，多名中央官員下車，其中包括中央正部級領導，分別是國務院副秘書長、機關黨組成員、國家機關事務管理局局長王永紅，全國政協副秘書長韓建華，中共中央統戰部排名第一的副部長沈瑩等。



周日（20日）喪禮將採用「國葬」規格，據《信報》日前引述消息指，中央委派規模達30多人的高規格代表團在周六提早抵達，參與葬禮的細節工作，顯示中央對董建華的高度肯定和認可，希望傳達「董建華是國家幾代領導人的忠實朋友、中國共產黨的親密朋友」的重要訊息。



董建華遺照。（新華社）

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董建華的妻子、子女兒孫們獻上白色花圈。（董建華辦公室圖片）

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中聯辦主任周霽晚上再到殯儀館

董建華喪禮儀式在北角香港殯儀館福海堂舉行，周六（19日）下午3時設靈。行政長官李家超、前特首林鄭月娥、梁振英和曾蔭權到場致祭，有數百名政商界人士前來悼念，花圈花牌擺滿殯儀館內外，另有百計放到對面籃球場。

直至周六晚上約10時，有一輛中港車牌小巴抵達，疑有多名中央官員下車，其中包括中央正部級領導，分別是國務院副秘書長、機關黨組成員、國家機關事務管理局局長王永紅，全國政協副秘書長韓建華，中共中央統戰部排名第一的副部長沈瑩等。中聯辦主任周霽晚上也有再到殯儀館。他們在晚上11時半後陸續離開。

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華喪禮儀式於北角香港殯儀館福海堂舉行，2026年9月19日下午3時設靈，同日晚上約10時，有一輛中港車牌小巴抵達，疑有多名中央官員下車。（翁志偉攝）

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華喪禮儀式於北角香港殯儀館福海堂舉行，2026年9月19日下午3時設靈，同日晚上約10時，有一輛中港車牌小巴抵達，國務院副秘書長、機關黨組成員、國家機關事務管理局局長王永紅（前行左三）、中共中央統戰部排名第一的副部長沈瑩（後）下車。（翁志偉攝）

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華喪禮儀式於北角香港殯儀館福海堂舉行，2026年9月19日下午3時設靈，同日晚上約10時，有一輛中港車牌小巴抵達，全國政協副秘書長韓建華（中）下車。（翁志偉攝）

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華喪禮儀式於北角香港殯儀館福海堂舉行，2026年9月19日下晚上約10時，中聯辦主任周霽（中）晚上再到殯儀館，料為9月20日國葬準備。（翁志偉攝）

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全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華9月19日設靈。靈堂布置以白色花朵為主，橫扁寫有「沉痛悼念董建華先生」。（翁志偉攝）

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《信報》報道：反映中央要求高效舉辦董建華國葬

據《信報》周五（18日）報道，中央會委派高規格代表團周六預先抵達，參與周日葬禮的細節工作，並引述消息人士指，相關安排反映中央要求高效舉辦董建華國葬，代表團涵蓋多方面人士，顯示中央對董建華的高度肯定和認可，希望傳達「董建華是國家幾代領導人的忠實朋友、中國共產黨的親密朋友」的重要訊息。

董建華治喪委員會的主任石泰峰，為全國政協排名第一的副主席、中央政治局委員及中央書記處書記。

董建華先生治喪委員會9月16日在報章刊登全版廣告。

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中央政府代表團成員達30多人 來自政協、中央統戰部、中央港澳辦

《信報》報道又指，據了解，今次代表團成員是由習近平和中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧親自挑選委派，成員達30多人，部份為董建華國葬治喪委員會委員，另外也有一些來自各涉港部委、並非治喪委員會委員的領導。

《信報》並引述消息透露，其中有「全國政協、中央統戰部、中央港澳辦相關負責同志一起參與」，而主要負責協調統籌的，則是港澳辦人員，夏寶龍主任和徐啟方副主任親自擔任協調人，協調負責及支持一切治喪工作，來港的還有全國政協有關專門委員會的主任。

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