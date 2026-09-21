元朗疑狗咬死人｜江玉歡批欠監管地盤狗　何敬康倡處理流浪狗方案

再有人疑遭狗隻襲擊死亡，最新一宗是昨日（20日）一名27歲女子在元朗壆圍南路近南生圍污水泵房附近，騎乘共享單車時曾被3隻狗追趕，身體多處撕裂。新民黨立法會議員何敬康認為政府要提出處理流浪狗的長遠方案，不論捕捉、絕育放回、人道處理，都要衡量風險，平衡市民安全與人道對待動物。



立法會前議員江玉歡認為事件反映香港缺乏有效監督及規管地盤狗隻問題，多年來露天貨倉慣以狼狗作為保安，任由狗隻放養及繁殖，更有貨倉和地盤在結束後棄養狗隻，問題嚴重。反之，外國保安狗隻經過特訓，且必須有人帶領下巡邏。



江玉歡在社交平台Facebook表示在英國，重要及貴重的貨倉和地盤還有使用保安狗隻（Security dogs） ，但牠們是經過特訓，亦必須由人帶領下巡邏。（江玉歡FB）

江玉歡在社交平台Facebook表示，元朗三隻狗咬死騎單車路過途人的事件令市民再次陷入恐慌。她提到香港的地盤及露天貨倉多年來慣以狼狗作為保安，但缺乏對狗隻的監管，任由狗隻放養及繁殖，更有貨倉和地盤在結束後棄養狗隻，問題嚴重，尤以新界區最為明顯。

香港在這問題上缺乏有效監督及規管，不少國內及世界城市早已採用科技代替狗隻。在英國，重要及貴重的貨倉和地盤還有使用保安狗隻（Security dogs） ，但牠們是經過特訓，亦必須由人帶領下巡邏。 江玉歡

江玉歡。（梁鵬威攝）

江玉歡表示，發生事故後當然是忙於緝捕咬人狗隻，涉事狗隻當然要「人道處理」，但反問何會發生？究竟是人類的錯誤令到這類帶攻擊性的狗隻無限繁殖、放養和用完棄養以致散落社區，抑或又係全錯在狗隻身上？

何敬康本身是愛狗之人。（何敬康FB）

何敬康在社交平台表示，這宗慘劇再次將「流浪狗處理」這個沉寂已久的社區安全議題再次討論起來。他說​流浪狗問題一直極具爭議，是沒有標準答案的難題。背後牽涉社區安全、動物權益、源頭棄養以及控生絕育等多重因素。

無論是捕捉、絕育放回(TNR) 還是人道處理，各方都有不同的立場與考量。政府確實需要全面衡量風險與各方意見，尋求一個能平衡市民安全與人道對待動物的長遠方案。 何敬康

​何敬康指，政策有明確解答之前，市民的人身安全永遠是第一位。野外或鄉郊的流浪狗往往具備很強的領地意識，特別是成群結隊時，危險性更是無法預料，絕不能拿生命去冒險。

何敬康本身是愛狗之人。（何敬康FB）

他呼籲如果在遠處看見流浪狗，記得要冷靜，切勿好奇靠近、挑釁或試圖餵食，保持距離、冷靜繞道離開才是保護自己最有效的方法。他希望有關部門能盡快妥善處理，避免任何流血悲劇再次發生。