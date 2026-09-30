吳傑莊首爾成立「亞洲Web3政策推動聯盟」冀明年多國加入擴生態圈

選委界立法會議員吳傑莊日前赴南韓首爾出席Web3開發者大會，並於會議上聯同韓國國會議員閔丙德（Min Byoung-dug）宣布成立「亞洲Web3政策推動聯盟」（Asia Web3 Policy Promotion Alliance），標誌著兩地在Web3政策制定與產業協作上邁出歷史性的一步。



選委界立法會議員吳傑莊日前赴南韓首爾出席Web3開發者大會，並於會議上聯同韓國國會議員閔丙德（Min Byoung-dug）宣布成立「亞洲Web3政策推動聯盟」。

旨在聯動亞洲立法機構

「亞洲Web3政策推動聯盟」今年第一季度順利舉行線上籌備委員會會議。該聯盟以香港和韓國的立法者為核心起點，未來計劃積極邀請更多來自亞洲各國及地區的立法機構成員參與。聯盟的核心目標是促進亞洲區內Web3政策的協同發展與跨國聯動，打破地域界限，共同為Web3行業構建更完善的監管與發展環境，帶動整體產業蓬勃發展。

兩地優勢互補成破局關鍵

聯盟邀請到韓國前副總理兼財政部長具潤哲（Koo Yun-cheol）透過線上發表致辭，對聯盟的成立表示高度支持與祝賀，並期待聯盟能為亞太區的數字經濟帶來新氣象。

吳傑莊發言時指出，他於今年2月與韓國國會議員共同推動成立了韓國與香港之間的合作聯盟，並期望明年能有更多國家和地區的代表加入，壯大亞洲的Web3生態圈。吳傑莊強調香港在一國兩制下擁有無可比擬的獨特優勢，包括極具競爭力的稅率、沒有外匯管制，以及實行普通法制度。當香港的制度優勢，與韓國開發者頂尖的技術研發能力深度結合，將成為應對當前行業挑戰、推動Web3技術落地應用的最佳方案。

選委界立法會議員吳傑莊日前赴南韓首爾出席Web3開發者大會，並於會議上聯同韓國國會議員閔丙德（Min Byoung-dug）宣布成立「亞洲Web3政策推動聯盟」。

中韓大學生48小時「黑客松」激發青年創新活力

本次活動的另一大亮點，是特別舉辦了「中韓大學生48小時黑客松（Hackathon）大賽」，吸引了來自中國和韓國多所頂尖大學的青年才俊同場競技。 活動期間，吳傑莊與閔丙德議員與參賽的大學生及Web3開發者交流。兩位議員對學生們在短時間內展現的創新思維與技術實力給予高度評價，並表示未來將繼續透過聯盟平台，為兩地青年及初創企業創造更多跨國合作與實踐的機會。