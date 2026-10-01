大律師公會主席毛樂禮率團抵倫敦　參與法律年度典禮推廣香港優勢

香港大律師公會主席毛樂禮昨晨（9月30日）抵達英國倫敦，重點行程包括出席今天（10月1日）的法律年度開啟典禮的相關活動。典禮吸引全球超過一百個來自近40個司法管轄區的法律界精英出席。毛樂禮會向當地的商界及法律界介紹香港作為中國唯一奉行普通法城市的特點，及香港法制的最新發展。毛樂禮認為，與海外法律界尤其普通法世界面對面直接溝通，最有效增進海外法律界人士對香港的了解，會把握機會向外推廣香港司法制度的優勢及獨立運作。



毛樂禮：普通法世界面對面直接溝通 推廣香港優勢

今年是毛樂禮以大律師公會主席的身份第二年獲邀出席，隨行包括公會副名譽秘書鄧建文、行政總裁趙麗如。毛樂禮表示，此行會趁機會與當地不同界別人士見面，包括今天較後時間閉面進行的「法律領袖討論會」 (Bar Leaders’ Discussion)。今年討論會以「如何為法治挺身而出」(What can we do to stand up for the rule of law)為主題，毛樂禮會把握機會交流，並在討論會後出席當地安排的與會者晚宴。

當地時間10月1日，公會代表將出席由香港工商協會（The Hong Kong Association）舉辦的研討會，向商界及法律界代表講解在亞洲營商需要注意的法律事項。毛樂禮表示，與會者律一般對近年香港法律執業者在大灣區及整個亞太地區的發展，包括在仲裁及調解等方面的機遇非常感興趣。毛樂禮表示，他會把握機會，介紹和凸顯香港法制在連接內地及國際法律界的超級聯繫人角色。

香港大律師公會亦會在10月3日與當地數間大學的法律系學生舉行講座，介紹香港的司法制度及其獨立地運作，香港法律行業分流，及大律師行業的入門要求及機遇。

毛樂禮、鄧建文及趙麗如會在明日（10月1日）英國時間出席在倫敦西敏寺舉行的英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮2026相關的活動。典禮歷史悠久，每年九月尾、十月初在倫敦舉行，是不同普通法司法管轄區、甚至全球法律界的盛事。多個國家或地區的法律團體領袖獲邀親身到場支持，出席時會穿上莊嚴的法律黑袍及戴上假髮等，場面壯觀。

今年將有大約39個國家或地區的司法管轄區，超過一百名法律界組織領袖出席，包括規模較大的全球組織，例如國際律師協會（International Bar Association）、英聯邦律師協會（Commonwealth Lawyers Association）、國際律師聯盟（UIA）等。