律師會會長湯文龍倫敦出席法律年度典禮　加強與各地機構聯繫

香港律師會會長湯文龍昨日（9月30日）於倫敦出席英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮首日活動，包括英聯邦律領袖會議及法律年度開啟典禮律師領袖座談會。來自超過40個司法管轄區及國際法律組織的法律協會、律師組織及國際法律機構高層代表，於會議上就法律專業及司法工作共同關注的議題交流意見。



英格蘭及威爾斯2026法律年度開啟典禮首日活動。（香港律師會提供）

會議討論內容包括英格蘭及威爾斯律師會有關流亡律師的研究項目、英聯邦律師協會「保護法律專業項目」，以及2027年第25屆英聯邦法律會議的籌備工作等。與會者亦探討法律協會及律師組織如何攜手合作，維護法治，保障司法獨立及法律專業獨立，加強司法公義的可及性，並促進公眾了解法律機構在社會中的角色。

各地法律界領袖亦就公眾參與及公民教育交換看法，包括如何透過不同措施提升數碼及公民素養、擴闊司法公義的可及性、與年輕一代加強互動，以及透過當代而易於理解的溝通渠道，向社會傳遞法治的價值。面對日益複雜的全球環境，包括政治兩極化、錯誤資訊及公眾對公共機構信任下降等挑戰，與會者普遍認同，法律專業團體有持續責任積極與社會各界溝通。

香港律師會會長湯文龍（右三）、大律師公會主席毛樂禮（左三）、大律師公會副名譽秘書鄧建文（左二）、大律師公會行政總裁趙麗如（左一）合照。（香港律師會提供）

律師會指，有關討論呼應了會長在多個國際場合反覆強調的理念：法治先行，因為信心先行。社會對制度、法律專業及司法體系的信心，是經濟繁榮、社會發展及國際合作的重要基礎。因此，法治不僅是一項法律概念，更是建立公眾信任及國際信心的根基。

作為國際法律界的積極成員，香港律師會將繼續致力加強與世界各地對口機構的聯繫，推動專業卓越發展，並就影響法律專業及司法工作的議題參與全球對話。