將軍澳民族文化節｜黃偉綸讚關愛隊貢獻　施清流欣賞打破傳統展演

香港福建社團聯會主辦的「民族文化節之同築中國夢．國慶市集」，國慶10月1日起一連四日在將軍澳單車館公園中央草坪舉行。搞手之一的民建聯西貢區議員莊雅婷連日宣傳活動，包括民族服飾體驗、傳統工藝手作、民族音樂舞蹈表演、各式民族特色小食、民族互動遊戲。現場設有50個攤位，來自同鄉社團、非牟利機構及學校等。



財政司副司長黃偉綸出席開幕禮致辭時，引用國家主席習近平曾表示中華民族最偉大的夢想是實現中華民族偉大復興，而中國夢的核心元素是國家富強、民族振興、人民幸福。他說，是身為中國人每天𡚒鬥的目標，亦令工作更有意義。香港首份五年規劃和《施政報告》上月公布，他呼籲抓住國家急速發展帶來的龐大機遇，在國家實現中國夢的偉大征程中，盡力彰顯香港的特色，以香港所長貢獻國家所需。



「民族文化節之同築中國夢．國慶市集」

黃偉綸出席「民族文化節之同築中國夢．國慶市集」時，感謝西貢關愛隊，指他們在地區的貢獻，大家是有目共睹。（黃偉綸FB）

香港福建社團聯會主席施清流。

施清流：國慶市集打破傳統展演 生動務實展現優質文化

「民族文化節之同築中國夢．國慶市集」獲招商局慈善基金會、民政事務總署的贊助，以及地區關愛隊和民建聯西貢區議員的協調。香港福建社團聯會主席施清流在開幕禮致辭表示，國慶市集的舉辦正是立足香港，弘揚中華優秀傳統文化、厚植愛國愛港社會基礎的生動實踐，希望通過豐富多彩的展示，讓廣大香港市民在文化互動中感悟中華文明的博大精深，深化國家認同與民族自豪感。

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「民族文化節之同築中國夢．國慶市集」

他引述習近平強調「要堅持以人民為中心，著眼滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的精神文化需求，提升文化服務和文化產品供給能力，增強人民群眾文化獲得感、幸福感。」他說今次活動深入社區、貼近市民，打破傳統展演模式，集非遺展示、特色美食、文藝演出與互動體驗於一體，以生動務實的形式把優質文化服務送到大眾身邊，切實豐富市民的精神文化生活。

福建社團聯會望推動閩港兩地文化交流

他說，聯會長期以來秉持「愛國、愛港、愛鄉」的宗旨，是維護香港繁榮穩定的一支重要力量，廣大旅港閩籍鄉親素有敢為人先、愛國愛鄉的優良傳統，閩南文化與海洋文化更是中華優秀傳統文化中不可或缺的璀璨瑰寶。他說能夠作為主辦單位之一全力支持今次盛事舉辦，是履行社會責任、凝聚社團合力、促進社會和諧的應有之義。

他說不僅希望發揮閩籍鄉親的橋樑紐帶作用，將愛國愛港的社會正能量傳遞給更多市民，也期待藉此機會推動閩港兩地的文化交流交融，展示社會各界團結一心、共建美好香港的良好精神風貌。未來，香港福建社團聯會將繼續攜手社會各界，推動中華優秀傳統文化在港傳承與發揚，支持特區政府依法施政，為香港的繁榮穩定與中華民族的偉大覆興貢獻更多力量。

招商局集團總經理助理兼社會工作部部長李亞東。

招商局李亞東：高興透過莊雅婷與福建社團聯會辦市集

出席的招商局集團總經理助理兼社會工作部部長李亞東表示，國慶市集是「招商幸福邨」「愛邨」的系列活動之一，目的是走入基層、服務社區。他說非常高興透過莊雅婷與香港福建社團聯會舉辦市集。他說福建社團聯會長期以來高舉愛國愛港旗幟，擁有極深的社區根基和強大的社會號召力，在維護香港繁榮穩定中做出了卓有成效的貢獻。雙方發揮各自優勢、同心協力，共同促成了這場集文化展示、社區服務與節日慶祝於一體的盛會。

莊雅婷。

他說招商中華文化節系列活動，是招商局以文化為紐帶、以傳承為主題、以社區為依托打造的品牌項目。希望通過國慶市集，增強香港社區居民、特別是青少年群體對中華文化的認同感和自信心，為香港的繁榮發展注入新的文化動力。展望，招商局集團希望繼續攜手社會各界，策劃推動更多中華傳統文化題材的活動進社區、進校園；同時，通過招商局慈善基金會，大力支持基層社區結合自身特色開展豐富多彩的文化活動，切實為香港的文化建設添磚加瓦、增光添彩。