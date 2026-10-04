大律師公會倫敦辦法律系學生講座　主席毛樂禮鼓勵人才在港發展

香港大律師公會展開英國倫敦最後一日行程，當地時間昨日（13日）在倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）主辦一場職業講座，獲三間大學約30多名頂尖法律系、經濟系學生參與，當中大部分為香港留學生。公會主席毛樂禮和副名譽秘書鄧建文擔任講者，指香港作為奉行普通法的國際金融中心和爭議解決樞紐，不少企業都會選擇在香港解決糾紛，而不同年代背景和經濟情況，會衍生不同類型的法律議題和糾紛，鼓勵有志成為大律師和發展訟辯專長的學生，到香港成為大律師。



香港大律師公會展開英國倫敦最後一日行程，當地時間昨日（13日）在倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）主辦一場職業講座，獲三間大學約30多名頂尖法律系、經濟系學生參與，當中大部分為香港留學生。（大律師公會）

毛樂禮勉勵學生保持開放心態 擁抱機遇

講座以「香港大律師執業生涯」（A career at the Hong Kong Bar）為題，參與的法律系學生主要分別來自倫敦政治經濟學院、倫敦大學學院（University College London），及倫敦國王學院（King’s College London）。另外，也有留學美加但正在倫敦作交換生的學生參加，了解香港的機遇。

香港大律師公會展開英國倫敦最後一日行程，當地時間昨日（13日）在倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）主辦一場職業講座，獲三間大學約30多名頂尖法律系、經濟系學生參與，當中大部分為香港留學生。（大律師公會）

毛樂禮和鄧建文分別分享了各自成為大律師的入行經驗和得著。毛樂禮表示，他於2000年成為大律師時，正值金融風暴發生後不久，但有危便有機，舉例指當年入行後，其中一項頗為常見的法律糾紛，是置業人士因各種原因有意「踢契」；2008年金融海嘯後，則出現不少涉及金融產品不當銷售的案件。

香港大律師公會展開英國倫敦最後一日行程，當地時間昨日（13日）在倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）主辦一場職業講座，獲三間大學約30多名頂尖法律系、經濟系學生參與，當中大部分為香港留學生。（大律師公會）

他指，不同年代背景會有不同的法律議題和爭議出現，現時人工智能發展迅速，同樣對法律界有影響，但他對此維持樂觀看法，認為部分行政性質的法律文書工作如能交由科技代勞，大律師便可以騰出時間思考案件的法律觀點、訟辯策略，有助當事人獲得司法公正，也可以協助法庭得出裁決。他鼓勵學生保持開放心態，擁抱機遇。

香港大律師公會展開英國倫敦最後一日行程，當地時間昨日（13日）在倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）主辦一場職業講座，獲三間大學約30多名頂尖法律系、經濟系學生參與，當中大部分為香港留學生。（大律師公會）

鄧建文則向學生說明，香港大律師行業與其他實行法律專業分流的普通法地區接軌，例如大律師同樣是轉介行業，需要遵守「不可拒聘原則」，確保市民能聘用自己認為合適的法律代表。他補充，香港的司法機構獨立地運作，終審法院的判辭不時獲其他普通法地區的案件引用，說明香港是領先的普通法司法管轄區。他又以自身經驗，指出即使先入行做律師，日後在香港亦可以成為大律師，因此鼓勵學生積極深造自己感興趣的法律範疇。

香港大律師公會展開英國倫敦最後一日行程，當地時間昨日（13日）在倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）主辦一場職業講座，獲三間大學約30多名頂尖法律系、經濟系學生參與，當中大部分為香港留學生。（大律師公會）

他們介紹近年大灣區發展所帶來的機遇。毛樂禮表示，公會其中一項重點工作，是培育新一代訟辯人才，公會會繼續探討在海外領先的司法管轄區舉辦講座和培訓活動，推廣香港的司法制度優勢及法治。

香港大律師公會展開英國倫敦最後一日行程，當地時間昨日（13日）在倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）主辦一場職業講座，獲三間大學約30多名頂尖法律系、經濟系學生參與，當中大部分為香港留學生。（大律師公會）