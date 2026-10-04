油尖旺關愛隊地壺同樂日　梁宏正：呼應十五五規劃推進體育強國

油尖旺區關愛隊主辦「國慶同樂·共融壺動」地壺同樂日，昨日（3日）起一連兩日在大角咀一個商場舉行，現場設有地壺體驗比賽及攤位遊戲，讓市民感受運動樂趣。大會邀請本地運動員駐場參與，與市民交流。民政及青年事務局副局長梁宏正表示以「壺」會友、推廣共融，同樂日正好呼應國家「十五五」規劃強調推進體育強國建設、廣泛開展全民健身活動的綱要，感謝油尖旺區關愛隊不遺餘力，積極舉辦多元活動，連繫不同背景的市民，促進社區共融。



油尖旺關愛隊地壺同樂日

油尖旺關愛隊地壺同樂日

油尖旺關愛隊地壺同樂日

同樂日舉辦地壺社區賢達組邀請賽，匯聚油尖旺區內多個友好團體、賢達及街坊市民同場競技，由油尖旺區青年發展及公民教育委員會奪冠，浙青隊獲得亞軍，大南隊獲得季軍。

油尖旺關愛隊地壺同樂日

油尖旺關愛隊地壺同樂日

油尖旺關愛隊地壺同樂日

油尖旺區各界慶典委員會主席陳麗芳表示，今次地壺同樂日活動藉著國慶的喜慶氛圍，以運動聚首、以歡樂會友，用輕鬆有趣的友誼賽增進情誼，打破隔閡、拉近距離，讓不同年齡、不同背景的油尖旺街坊齊聚一堂，以運動連結社區。

出席的包括中聯辦九龍區事務部副部長賴建華、油尖旺民政專員李家維、立法會議員梁文廣、九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任楊子熙等。

油尖旺關愛隊地壺同樂日

活動由油尖旺區關愛隊主辦，聯同油尖旺區各界慶典委員會、九龍社團聯會油尖旺地區委員會、油尖旺社團聯會、油尖旺關愛發展基金有限公司、油尖旺愛心慈善基金、油尖旺家長學院、油尖旺區校長會、油尖旺家長教師會聯會合辦，並得到油尖旺民政事務處、奧海城及信和集團支持。