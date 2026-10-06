共享基金會率頂尖專家赴阿斯塔納　梁振英推一帶一路高端醫療合作

共享基金會（基金會）與哈薩克斯坦共和國衞生部、納扎爾巴耶夫大學今日在哈薩克斯坦阿斯塔納納扎爾巴耶夫大學參議院廳，聯合舉辦「全球醫療前沿：創新、韌性與共享」研討會。活動匯聚海內外15位頂尖醫療專家與過百位業界領袖，聚焦醫學科學與醫療實踐的最新趨勢，深入探討全球衞生合作機遇。



哈薩克斯坦衞生部第一副部長 Timur Slamzhanovich SULTANGAZIYEV在開幕辭中表示：「共享基金會在多國推展醫療保健與人道主義項目經驗豐富，期盼雙方未來在公共衞生、人才培訓、科研及應急準備等領域開創廣闊合作契機。」

共享基金會主席梁振英致辭時則指出：「13年前，國家主席習近平在納扎爾巴耶夫大學首次提出共建『絲綢之路經濟帶』及『民心相通』理念，因而啟發並促成共享基金會的成立與發展。今天，我們很高興在基金會與納扎爾巴耶夫大學合作的基礎上，促成是次研討會，並期待未來深化各項成果。」

中華人民共和國駐哈薩克斯坦共和國大使館臨時代辦程可凡丶世界衞生組織駐哈薩克代表兼國家辦事處主任Skender SYLA博士，納扎爾巴耶夫大學校長 Waqar AHMAD教授亦先後致辭，表達對深化中哈醫療衞生合作的高度期許。

專題演講環節邀請了15位來自香港及海外的頂尖專家，圍繞臨床技術、醫療系統管理與傳統醫學、蟲媒疾病、人居環境與天災應對，以及醫學教育等關鍵議題分享真知灼見。

哈薩克斯坦作為「一帶一路」倡議的關鍵樞紐，是連接東西方的重要橋樑。共享基金會於2025年11月與納扎爾巴耶夫大學簽署合作備忘錄，旨在為專業交流、聯合活動、實習及研究奠定堅實基礎，共同推動國際醫學教育與公共衞生事業發展。

是次研討會為各國專家提供了高水平的交流平台，與會者就醫療創新與衞生系統韌性達成廣泛共識，為深化「一帶一路」框架下的醫療衞生合作揭開新篇章。

主要演講嘉賓名單包括：

香港共享基金會總幹事陳英凝；

香港中文大學校長盧煜明；

香港中文大學（深圳）國際眼科研究所所長、共享基金會高級顧問林順潮；

香港中文大學醫學院院長趙偉仁；

澳門科技大學副校長、香港大學李嘉誠醫學院榮休教授及名譽臨床教授譚廣亨；

阿斯塔納國家心臟外科研究中心的心臟外科醫生Asel MEDRESOVA；

香港中文大學醫學院副院長（醫療系統）、共享基金會技術顧問胡志遠；

特區政府前食物及衞生局局長、世界衞生組織基層醫療健康及醫護人才發展合作中心總監、香港大學公共衞生學院教授陳肇始；

香港大學副校長（健康）及李嘉誠醫學院院長劉澤星；

特區政府前食物及衞生局局長、香港中醫中藥界聯合總會主席兼基金會理事高永文醫生；

哈薩克斯坦共和國衞生部國家公共衞生中心公共衞生項目辦公室協調員Saltanat YEGEUBAYEVA；

香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa BARRS；

哈薩克斯坦共和國衞生部衞生與流行病學監督委員會特別危險傳染病防控處處長Albina UTEMURATOVA；

阿斯塔納醫科大學管理委員會主席暨校長Anar TURMUKHAMBETOVA；

納扎爾巴耶夫大學副校長（醫學）兼醫學院院長Huck-hui NG。