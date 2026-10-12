老牌泛民民協成功舉行40周年晚宴　邱誠武劉千石捧場｜政壇諸事町

近年，民主黨、公民黨、社民連泛民政黨相繼解散，解散前舉行周年晚宴亦有困難之際，作為僅餘老牌民主派的民協，昨日（12日）順利舉行40周年晚宴。據了解，出席的包括前運輸及房屋局副局長邱誠武、前立法會議員劉千石、資深傳媒人劉瀾昌、全國政協前委員劉夢熊等。



2026年10月12日，民協舉行40周年晚宴。（馮檢基FB）

2026年10月12日，民協舉行40周年晚宴。（馮檢基FB）

2026年10月12日，民協舉行40周年晚宴。（馮檢基FB）

民協的晚宴在一間酒樓舉行，設有佈景板讓來賓簽名留念。觀乎簽名的包括邱誠武、劉千石、劉夢熊、前社福界立法會議員張國柱、《信報》前總編輯陳景祥、時事評論員劉銳紹、前亞洲電視新聞及公共事務部高級副總裁劉瀾昌、社區組織協會主任何喜華等。

2026年10月12日，民協舉行40周年晚宴。（馮檢基FB）

主人家在台上切蛋糕為民協慶祝40周年生日，除了黨主席廖成利、還有副主席李庭豐、民協總幹事郭偉誠、司庫甄紹南、執委李炯、前區議員周啟廉、元老級的亦包括前立法會議員譚國僑、前區議員許錦成等，作為顧問的民協前立法會議員馮檢基在台上致辭。

2026年10月12日，民協舉行40周年晚宴。（馮檢基FB）

立法會議席「清零」 未能入閘參選區議會

1986年成立的民協在回歸前後積極參與選舉，2021年立法會選舉，民協廖成利、譚國橋、許錦成支持九龍西直選候選人馮檢基參選。2023年區議會選舉中，民協曾嘗試派出郭偉誠、周啟廉參選，但未能獲得足夠「三會」提名入閘。

2026年10月12日，民協舉行40周年晚宴。（馮檢基FB）

2026年10月12日，民協舉行40周年晚宴。（馮檢基FB）

民協在區議會和立法會議席「清零」下，擺街站及親身打卡呼籲市民在2023年區議會選舉及2025年立法會選舉中投票。廖成利並在去年12月傳媒茶敘中，呼籲市民珍惜投票權利，選出個人認同的民生政策代言人。