巴士加價｜陳恒鑌：蝕本生意無人做　倡再推短期油價補貼「止咳」

三間專營巴士公司申請加價，其中九巴申請加價16%、龍運8.1%、城巴叫價加17.7%、嶼巴要求加價9.8%。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今日（14日）表示，中東局勢對巴士公司及運輸業造成的衝擊非常大，令油價翻倍。雖然政府早前曾提供補貼，但補貼期過後油價再度攀升。據其了解巴士公司今年所有營利，基本上全部「倒貼」。他又提到，目前「專營巴士豁免隧道費基金」中九巴尚餘少量餘額，其餘兩間巴士公司已所餘無幾，缺乏其他「板斧」對沖加幅。



巴士加價｜九巴申請加價16% 城巴叫價17.7% 龍運8.1% 嶼巴9.8%

2026年10月14日，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌回應巴士申請加價。（林彥汛攝）

陳恒鑌：蝕本生意無人做 倘無支援或削班影響服務

按照既有機制，巴士加價先向立法會交代，再交特首會同行政會議決定，陳恒鑌期望行會能平衡市民的承擔能力與巴士公司的經營困境。被問到政府是否需要出手應對高昂油價，陳恒鑌認為，如需對抗加幅，需要政府出手協助，強調政府不能既要求巴士公司不加價，卻又不提供任何支援，形容「蝕本生意無人做」。假若政府不提供任何協助，巴士或會削減班次，最終影響市民服務。

2026年10月14日，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌回應巴士申請加價。（林彥汛攝）

陳恒鑌倡再推出短期油價補貼

陳恒鑌建議政府再推出短期油價補貼，惟坦言公帑有限，明白政府不可能大幅或長期作出補貼，但為免影響市民，當局有需要提供若干補貼。不過，他相信上述措施只具短暫紓緩作用，只能做到「止咳」，但「化唔到痰」，長遠仍需增加巴士公司的非票務收益。