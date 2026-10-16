「議員議案」流於口號空泛　醞釀新規要求議員附上理據｜政圈風聲

選舉改制後增加至90名立法會議員，誠如范徐麗泰朋友所言公帑花多了，自不然社會對議政質素的要求與日俱增。然而，讓議員就公眾關注的事項表達意見或採取措施的「議員議案」，不時惹來政圈非議，問題離不開兩大流弊；其一，修正案有氾濫之感，部分代議士被指「為修正而修正」；其二，部分議案內容空泛且高度同質。



針對前者，經一眾「老鬼」提醒後，情況看似有所改善。至於後者，據悉，立法會內部研推新規，自明年1月起，議員提出議員議案時，需同時「交功課」附上一頁的研究報告，交代議案理據及研究所得數據。不過，這項新猷目前仍在醞釀階段，尚未正式「扑槌」。有代議士質疑，提交研究報告的規定猶如畫蛇添足，徒添議辦的工作量。亦有代議士則支持有關建議，指「沒有調查就沒有發言權」，且有助大家了解議案原意。



議員議案關注度大不如前 政圈質疑「存在意義」

根據《議事規則》，議員在任期內可提出若干議員議案，並透過議案辯論對公眾關注的事項表達意見，或籲請政府採取某些行動，礙於會期有限，且須優先處理政府法案，每次大會一般只會辯論兩項議員議案。

對一眾議員而言，這兩次機會本應彌足珍貴。然而，近年社會對議員議案關注度大減，連部分議員亦坦言興趣缺缺。政圈有聲音歸咎於議案流於口號化，認為與其耗時辯論空泛議題，倒不如增加口頭質詢名額，相信提問更為「到肉」，讓市民獲取更多實用資訊。

議案空泛惹議 擬出招遏「千篇一律」

據悉，立法會內部研推新規，自明年1月起，要求議員在提出議案時，需一併附上一頁的研究報告，闡述提案理據及研究所得數據。相關報告亦會向市民公開。不過，目前仍屬初步階段，尚未正式「扑槌」。這項新猷日後如何推行、是以指引形式推行，抑或需要修改《議事規則》變成硬性規定，目前仍屬未知之數。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

資深建制分析：新招針對議案流於口號

有資深建制中人分析，目前有部分議員議案內容流於口號、沒有具體內容，僅以片言隻語或數句籠統字眼交代，不時出現「建議加快融入國家發展大局」、「加快北部都會區建設」等較為空泛的說話，這類議案不僅內容高度同質化，更缺乏清晰側重點，予人「千篇一律」之感。該人舉例，上屆議會不時有旅遊相關議案，惟因字眼過於籠統，猶如「百搭」議題，最終𧗠生「年頭講、年尾又講」的局面。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

資深建制：有助主席及代議士了解議案原意

該資深建制中人續指，現時議員欲事前了解議案重點，往往有如瞎子摸象，必須待動議人正式發言一刻，才能更了解議案原意。這不僅令其他代議士事前難以掌握議案內容，就連立法會主席亦不易判斷議案有否與過往重複。

該人相信，倘最終落實要求動議人附交研究報告，將有助主席及一眾代議士透徹了解其倡議原意，「起碼知道你所講的『融入國家發展大局』，究竟係港口抑或基建」，能讓大家及早掌握議案的中心思想，有助促進議事堂內的討論。

新規建制內部引迴響 有代議士憂添議辦工作量

然而，有關構思在建制內部亦引來迴響。有代議士質疑，提交研究報告的規定猶如畫蛇添足，徒添議辦的工作量，又認為新安排有違公平原則，若然「一刀切」以明年1月「劃界」，對尚未動議的議員而言，變相要臨時承擔額外要求，對這批議員並不公平。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

代議士撐新規：沒有調查就沒有發言權

有代議士則支持有關建議，指「沒有調查就沒有發言權」，一眾同僚在提出議案、準備發言前理應已做好準備功夫，現時只是將原本的準備內容預早提交出來，以促進議事堂內的討論。該人又補充，立法會圖書館的參考資料相當齊備，加上AI科技發展迅速，要應付撰寫研究報告的要求理應沒有難度。

對於有意見質疑，新安排對尚未提動議的議員不公，該代議士坦言，落實任何新措施總會遇上此類過渡情況。

李慧琼（立法會直播）

慎防倡議變明日黃花 提交時間點成關鍵

不過，有「心水清」的代議士提醒，倘若最終推行新規，執行上仍有不少細節需要釐清。例如提交研究報告的時間點，究竟是抽籤申請編配議員議案的階段便須一併提交，抑或待抽中後才提交。該人指，由抽籤到正式提出議案之間存在時間差，若期間社會環境，或行業情況出現變化，過早提交報告會令議員失去彈性、難以「轉身」，所準備的內容恐怕亦會淪為「明日黃花」。